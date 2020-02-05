三大法人續賣近48億元 自營商鼠年以來未見買超

隨著美股強彈、台幣轉強，台股指數今 (5) 日穩住跌勢，早盤雖一度翻黑，終場仍上漲 17.7 點，收在 11573.62 點，成交值 1570 億元，不過三大法人續賣 47.9 億元，自營商更大賣 42.6 億元，鼠年開紅盤 5 個交易日以來都未見買超，僅投信小買，外資也未見回補意願。

外資今日集中市場續賣 5.39 億元，自營商賣超 42.6 億元，投信買超 0.14 億元，群益投顧指出，中國手機庫存和武漢肺炎的影響顯而易見，形成短中期的上檔壓抑風險因素。

統計外資買超前 10 大標的，買超旺宏 3.8 萬張最多，元大滬深 300 正 2 近萬張，友達、富邦上証正 2、元大金、南亞科均超過 8000 張，穩懋、國泰金、台達電和台積電均逾 3000 張，顯然外資仍有意趁著低檔布局大型產業正向股。

外資賣超前 10 大則有元大 S&P 原油正 2 超過 3.2 萬張，富邦 VIX 2.6 萬張，聯電近 2.4 萬張，新光金和晶電均逾 6000 張，華邦電約 5500 張，欣興、鴻海和臺企銀均逾 4000 張，立積近 4000 張。

投信買超前 10 大標的依序為聯電近 6000 張，群創 4000 張，旺宏和友達均超過 3000 張，泰鼎 - KY、威剛和宏捷科均逾千張，華擎、穩懋均逾 600 張，華新科也達 500 張。

投信賣超前 10 大標的則有宣德和台表科均超過千張，美律近千張，金居、欣興 700 張上下，聯發科和台虹在 500 張左右，訊芯 - KY、台光電均逾 400 張，三貝德近 400 張。

儘管目前外資、投信買單尚未出現，指數面臨 5 日線和季線反壓，不過，統一投顧認為，半年線支撐強勁，中多格局未變，在半年線築底機率高。