武漢疫情+低利率政策 黃金ETF攀至新高點

據《彭博》報導，隨著武漢肺炎疫情的擴大，降低了投資人的風險胃口，加上市場預期美國聯準會將維持低利率政策，促使市場資金湧入黃金 ETF，並帶動金價上升。

根據《彭博》統計數據顯示，截至週一 (3 日) 為止，全球 ETF 持有黃金規模已增加至 2573.9 噸，創下自 2012 年以來最高的水平。

全球黃金 ETF 持有量達歷史新高 (圖：Bloomberg)

DoubleLine Capital 的執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 指出，美國聯準會於今年再度降息的機率為 90%，另外，加上地緣政治的不確定性，造成投資人避險情緒升溫，並提高了市場對黃金的需求。

MineLife 的分析師 Gavin Wendt 亦表示，黃金價格於 2019 年上漲了 18%，創下近 10 年以來最大漲幅，另外，預估至 2020 年上半年為止，美元將維持走弱的態勢，因此，將有望進一步拉抬黃金價格的走升。

儘管美股走勢續創新高，投資人對於黃金的偏好卻仍舊不減反增，S&P 500 指數在 2019 年上漲了 29%，而在今年 1 月 17 日亦再度創下新高點，隨後則受到武漢疫情爆發的影響，導致美股在過去兩週呈現下跌的趨勢。

根據歷史數據，前次全球 ETF 持有黃金量的高點，為 2012 年 12 月。當時聯準會為了提振經濟、以及刺激就業市場景氣，調降基準利率至接近 0%，並啟動資產購買計劃。隨後黃金持有量呈現連續三年下降的趨勢，並於 2015 年達到低點。

2019 年美國聯準會 (Fed) 出手降息三碼，並為了疏緩附買回市場的流動性壓力，啟動每月 600 億美元的資產購買計劃。

黃金期貨價格在 1 月份持續走高後，於週二 (4 日) 台北時間 19 時許，小幅下跌 0.46%，達每盎司 1575.05 美元。

黃金期貨價格日 k 線圖

Wendt 表示，由於全球政經環境仍充滿波動性，因此，預期將促使 2020 年黃金價格持續走高。

(本文不開放合作媒體轉載)