〈貴金屬盤後〉黃金自6年高點回落 但本月連續第二月收高

週五 (31 日) 交易，黃金期貨價格下跌，自前一日登上的逾 6 年高點回落，但本月為連續第二個月收高。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，黃金本週收盤創 2013 年 3 月以降最高價格，完全抹去了「春季醜陋的崩盤」，且黃金「幾乎是 1 月底唯一大家搶著買的。」

「當前黃金的背景是典型的強勢階段，價格過高的股市正在動搖，全球成長放緩，加上政治不確定性越來越高。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 1.30 美元或 0.1%，收每盎司 1587.90 美元，，此為 2013 年 3 月以降最活絡契約的最高收盤價。

根據 FactSet，交易最活絡的 4 月黃金期貨契約本週上升 0.6%、本月漲幅 3.8%。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 2 美分或 0.1%，收每盎司 18.012 美元，本月漲幅 0.5%。

因武漢病毒全球擴散，市場擔憂此對全球成長造成的潛在衝擊，投資者因而逃離股票等風險資產，轉向避險，支撐了黃金本週漲勢。

Saut Strategy 分析師 Harry G. Katica 表示，「黃金自 12 月初以來就一直處於強勁的上行階段，大部分係因全球各國央行大量的貨幣刺激。又因經濟放緩的可能性越來越高，隨時間推進，進一步降息的可能性也提升，這有利黃金。」

週五全球股市承壓，前一日美股下午反彈，分析師認為該反彈歸因 WHO 尚未建議限制中國旅行或交易，但在週五美國國務院已敦促國人不要再前往中國。美國總統川普也於週五宣布武漢肺炎病毒為公衛緊急事件，並實施旅遊禁令。

截稿前，中國當局已公布 9824 個確診病例、213 人死亡。

其他金屬商品交易

3 月交割的鈀金期貨價格上漲 0.4％，收每磅 2224.70 美元，本月上漲 16.5%。

4 月交割的白金期貨價格下跌 1.9%，收每盎司 961.90 美元，最活絡契約本月跌幅約 1.6%。

3 月交割的銅期貨價格下跌 0.3%，收每磅 2.517 美元，本月跌幅約 10%。

Zaner Metals 週五分析報告指出，市場顯然已經形成需求遭大幅破壞的價格行動，因為武漢肺炎病毒爆發後，中國大街、交通要道、購物中心和火車站等均空蕩無一人，預計未來幾個月中國銅礦需求將會大幅下降。