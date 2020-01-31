〈貴金屬盤後〉武漢肺炎病毒全球擴散 推升避險需求 黃金登上2013年以降最高

週四 (30 日) 交易，黃金期貨價格上漲，收盤登上 2013 年 4 月以降最高價，係因武漢肺炎病毒的擴散情形令人擔憂，再度推動避險投資的需求。

交易最活絡的 4 月交割的黃金期貨價格上漲 13.20 美分或 0.8%，收每盎司 1589.20 美元。根據 FactSet，此為 2013 年 4 月 1 日以降最活絡契約的最高收盤價。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 50.5 美分或 2.9%，收每盎司 17.992 美元，創去年 9 月以來最大單日漲幅和上漲金額。

中國當局週四宣布，目前確診人數已超過 7700 人，死亡人數至少 170 人 (但稍後該數字已上修突破 8100 人確診、171 人死亡)。世界衛生組織(WHO) 表示，「高度擔憂」該病毒在中國境外傳播的情形，在週四會議後也正式宣布將源自中國的新型冠狀病毒疫情入列「國際公共衛生緊急事件。」

AxiCorp 首席市場策略師 Stephen Innes 報告指出，「對這種新型冠狀病毒的擔憂情緒持續升溫，目前 WHO 已經列為國際公衛緊急事件，接下來焦點將放在是否會公布進一步的旅遊限制，這應該會持續支撐黃金，以及是否會宣布一些商家和工廠暫時歇業、停工。」

「考慮到中國工廠在全球供應鏈中的重要性，若關閉工廠，最終將對中國的生產和消費數據產生實質的負面影響，也恐會衝擊全球市場。」

RBC 財富管理公司總監 George Gero 指出，「過去發生的大型傳染病如 SARS 和 Zika 病毒，這些最終都會撐過去，但確實也會造成一段時間的經濟挑戰。」

美國商務部公布，第四季經濟成長年率達 2.1%，高於預期，根據 MarketWatch 調查，經濟學家先前估計成長率 1.9%。然而，黃金面對此消息仍守住漲幅。

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