〈貴金屬盤後〉美股、美元、美債殖利率齊升 削弱避險需求 黃金走低

週一 (3 日) 交易，黃金期貨價格收低，因美股部分自武漢病毒引起的拋售潮回彈，且美元和公債殖利率上升，削弱了黃金的避險需求。

黃金期貨收盤時，美元指數上升、道指和 S&P 500 指數上漲，且 10 年期公債殖利率也攀升至 1.53%，因而使黃金承壓。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 表示，「所有人都在關注武漢肺炎病毒，許多國家的央行可能都是鴿派的，這會讓其它國家貨幣貶值，即使美國似乎是『資金流動性最強最安全的國家』，這一切讓黃金買家目前暫時尋求其他交易機會。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 5.50 美元或近 0.4%，收每盎司 1582.40 美元，盤中高點一度達 1598.50 美元，接近 1600 美元，為 2013 年以來最高盤中高點紀錄。

週一公布的經濟數據顯示，美國製造業 1 月份創 6 個月來首次業務成長，這加重了黃金的下跌。ISM 製造業指數自上個月的 47.8% 上升至 50.9%。

交易最活絡的 4 月黃金期貨契約上週收高 0.6%，1 月份約莫有 3.8% 漲幅，收盤價達 6 年高點。

截稿前，中國境內武漢病毒已有 17345 人確診、361 人死亡。境外也有確診病例，且 WHO 和美國上週均已宣布其為緊急公衛事件。

市場一直將武漢肺炎病毒對比當年的 SARS，預計這場疾病將挫傷中國近期經濟成長。中國是貴金屬和工業金屬的最大買家之一。儘管如此，若僅以短期基礎來看，近期市場對該疾病的擔憂大致上有利於黃金。

中國人行已向當地貨幣市場注資 1.2 兆人民幣 (1730 億美元)，以緩解此新型冠狀病毒的衝擊，也包括多項抑制上綜指數在內的中國主要指數驟跌之措施。中國市場自 1 月 24 日以來因應農曆新年而封關。

中國當局也力促銀行和其他金融機構增加放款，且避免在受病毒重創的地區收回債務。

其他金屬商品交易

3 月交割的白銀期貨價格下跌 34.2 美分或 1.9%，收每盎司 17.67 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.5％，收每磅 2214 美元。

4 月交割的白金期貨價格上漲 1%，收每盎司 971.80 美元。

3 月交割的銅期貨價格下跌 0.4%，收每磅 2.507 美元。

銅期貨收盤價格已觸及 2017 年 5 月以來最低水準，且達連續 13 日收低，為該數據自 1984 年 11 月以來最長下跌趨勢。

法興銀行分析師週一研究報告指出，「中國工廠已因應農曆新年而關閉，現在停工的時間可能會延長，停工的時間越久，對銅礦的需求就會越下降。」