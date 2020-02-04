盤前財經大事搶先讀2020年02月04日

今日操盤前瞻

南韓 1 月 CPI

美國 12 月耐久財訂單

澳洲央行利率決策

武漢肺炎疫情重挫需求 路透：OPEC + 考慮擴大減產 50 萬桶

由於擔憂武漢肺炎疫情影響石油需求並衝擊價格，週一 (3 日) 油價盤中創一年新低，對此《路透社》引述消息人士指出，OPEC+ 正考慮擴大減產，而削減幅度可能達到每日 50 萬桶。閱讀全文...

國籍三大航空業者取消逾千個兩岸航班 Q1 營運刮逆風

武漢肺炎疫情在中國確診病例越來越多，國籍航空也陸續針對兩岸航線做出航班調整，長榮航 (2618-TW) 加上立榮航空公布 2 月一口氣取消約 530 個航班，華航 (2610-TW) 將取消約 220 個航班，而星宇航今日也宣布， 2 月 8 日至 3 月 28 日取消每日共 6 班桃園飛澳門航班，換算將取消共 300 個航班，統計整個第一季航空業至少取消 1050 個兩岸航班，法人估，2-3 月營收表現恐明顯衰退。閱讀全文...

路透：富士康 10 日若沒開工 蘋果 iPhone 恐面臨斷貨危機

中國武漢肺炎正向全球蔓延，直擊縱橫交錯的全球供應鏈！《路透社》週一 (3 日) 報導，如果武漢疫情升溫，富士康中國工廠宣布延後開工，蘋果旗艦機 iPhone 產能可能會受到巨大影響，甚至面臨斷貨。閱讀全文...

〈景氣燈號〉疫情升溫影響經濟 國發會：短期衝擊但長期可望反彈

國發會今 (3) 日公布去年 12 月景氣燈號，連 2 亮「穩定」綠燈，但新型冠狀病毒 (簡稱武漢肺炎) 疫情持續升溫，恐衝擊全球經濟發展，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，短期疫情衝擊經濟發展，但依照過往 SARS 經驗，長期生產消費可望反彈彌補回來，因此對台灣未來景氣仍正面看待。閱讀全文...

保戶必知！武漢肺炎哪些保險有保有理賠

武漢肺炎疫情嚴峻，根據中央流行疫情指揮中心表示，截至目前 (2/3) 為止，中國已確診 1.7 萬人、361 例死亡。台灣累計通報個案已達 1007 名，含 10 名確診。目前除了哪裡還能買到口罩之外，民眾最想知道的就是武漢肺炎哪些保險項目有保、有理賠？可囊括、不被除外？閱讀全文...