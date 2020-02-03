王道銀行總座職缺 李芳遠接任

王道銀行 (2897-TW) 今 (3) 日宣布，總經理楊錦裕日前退休，新任總經理於 2 月 1 日起由原王道銀行香港分行行長李芳遠接任。

楊錦裕自 2012 年加入王道銀行（原為台灣工業銀行）以來，不僅帶領王道銀行深耕企業金融業務，創下歷年授信餘額新高，更帶領王道銀行轉型為商業銀行，並於台灣證交所掛牌上市，對王道銀行貢獻良多。

新任總經理李芳遠擁有英國曼徹斯特商學院企業管理碩士與清華大學動力機械工程學系學士等學歷，過去曾任王道銀行香港分行行長、匯豐（台灣）商業銀行資深副總裁暨工商金融業務處負責人、香港上海匯豐銀行中國蘇州分行創行行長等職務，具備完善的國際觀及豐富的金融經驗。

李芳遠自 2012 年加入王道銀行擔任香港分行行長以來，帶領香港分行迅速拓展業務，除積極推動跨境貿易人民幣結算業務，擴大跨境交易商機，亦帶領香港分行主辦多起聯貸案及深耕港資企業，在其擔任行長的七年期間，王道銀行香港分行的稅前淨利成長超過五倍，成為王道銀行重要的獲利引擎。

王道銀行董事長駱錦明表示，楊錦裕在王道銀行任職 7 年多，期間帶領公司持續強化業務績效與擴大營運規模，打造堅強的財務體質，並達成近年來多項重要里程碑，對於他退休深感不捨與感謝，並給予最深的祝福。期望在李芳遠帶領下，王道銀行能持續拓展業務、提升營運績效。