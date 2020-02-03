三大法人金鼠年首度買超 面板股成焦點 友達同獲買超

武漢肺炎疫情持續延燒，今 (3) 日早盤陸股開盤暴跌，台股也出現股匯雙挫局面，加權股價指數收 11354.92 點作收，下跌 140.18 點或 1.22%，三大法人則買超 4.44 億元，外資買超 12.15 億元。買超個股集中權值股，其中面板股更獲三大法人青睞，友達更同獲買超。

三大法人中，外資及陸資（不含外資自營商）買超 12.15 億元，投信買超 6.39 億元，自營商賣超（合計）14.1 億元，其中自營商（自行買賣）買超 4.15 億元，自營商（避險）賣超 18.26 億元。而指數期貨方面，外資未平倉口數增加 1669 口，未平倉口數增為 32348 口。

其中，面板雙虎友達與群創同獲法人青睞，三大法人更同步買進友達，群創則僅內資買進，外資站在賣方，另外三大法人搶買的個股也集中權值股，包含聯電、鴻海等重量級個股，都獲得法人搶進。

外資今集中市場買超較多的個股為，聯電、友達、玉山金、鴻海、台新金、華通、永豐金、台泥、中信金、金像電。外資今天在集中市場賣超較多的個股為，群創、台積電、新光金、旺宏、開發金、中壽、國產、中石化、彰銀、臺企銀。

投信今天在集中市場買超較多的個股為，友達、群創、旺宏、南電、台光電、華擎、聯電、中鋼、日月光投控、奇力新。投信今天在集中市場賣超較多的個股為，欣興、鴻海、華通、台塑化、訊芯 - KY、百和、泰碩、聯茂、台虹、華邦電。

自營商今天在集中市場買超較多的個股為，群創、友達、華新、新光金、彩晶、仁寶、台積電、英業達、台塑化、大成鋼。自營商今天在集中市場賣超較多的個股為，旺宏、鴻海、台郡、金像電、中興電、定穎、中華電、金寶、強茂、矽格、華泰。

證券分析師黃漢成說，目前電子族群除 DRAM、面板、被動元件已有止跌跡象，大盤短期走勢應觀察台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等大型權值股走勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股投資人信心脆弱，早盤下跌走勢中，不乏信用交易戶自我了結殺出的情形，使得台股創低點 11138.03 點，可視為波段低點位置。