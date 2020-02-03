美喆1月營收2.71億元年減9% 台南新廠即將動工

地板製造廠美喆國際 (8466-TW) 積極將外銷訂單開發為 ODM 模式，已漸收成效，今 (3) 日公布 1 月營收達 2.71 億元，月減 11.7%，年減 9.47%，主要仍因春節假期造成工作天數減少所造成；而新建台南新廠也即將動工。

美喆 - KY 主管表示，集團持續加大 LVT、SPC 石塑地磚新產品推廣、外銷訂單朝 ODM 業務轉型，並致力擴大中國及部分台灣自有品牌銷售，1 月整體出貨表現穩定，由於中國武漢地區疫情蔓延，集團內中國東莞廠配合當地政府措施將延後至 2 月 10 日全面復工，美喆 - KY 已成立防疫管理小組，密切注意疫情發展即時採取因應措施，並持續與客戶密切聯繫協調訂單遞延出貨時程，在手訂單不受影響，復工後將協調產能分配，儘速完成出貨。

歷年第 1 季向來為美喆 - KY 傳統出貨淡季，短期整體出貨表現及 SPC 新產線學習曲線的優化受東莞廠復工延後影響，但美喆 - KY 主管認為，集團耕耘全球石塑地磚市場已近 40 年，整體產能稼動率隨著遞延訂單逐步認列而升溫。

美喆 2019 年營收 34.67 億元，年增 16.37%；美喆決定投資 25.1 億元在台南設新廠，預計 2020 年 3 月動工，2021 年第 1 季投產，估產能開出後每月產值將達 1000 萬美元 (約 3 億元新台幣)，產能全開後，有助美喆營收倍增。

美喆 - KY 台南新廠將在今年 3 月動土，該廠位於安南地區，土地約 7800 坪，建坪為 1.3 萬坪，1 坪土地約 5.6 萬元，今年將動工，2021 年首季投產，台南廠廠房投資金額約 11 億元、設備 5.6 億，土地金額約 4.5 億元，加上週轉金，總投資金額 25.1 億元，未來新廠投產等同讓整體美喆 - KY 營收倍增。