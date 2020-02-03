〈武漢肺炎疫情〉VHQ-KY Q1營運受影響 營收估較去年同期下滑 全年預估也下調

武漢肺炎疫情延燒，影響中國影視業發展。VHQ-KY(4803-TW) 今 (3) 日表示，此次疫情將使今年第 1 季營收，較去年同期下滑，全年營收預估也會下修，不過，中國影視劇市場依舊龐大，且需求持續成長，疫情結束後，相信市場將會逐步恢復正常。

VHQ 指出，此次疫情當前情勢依然嚴峻，中國政府已全面叫停影視劇拍攝，電影院線也暫停開放，但宏觀來看，中國影視劇市場依舊龐大，且需求還在不斷增長，相信疫情結束後會逐步恢復正常。

VHQ 表示，目前在中國影視劇後製市場市佔率僅 2% 左右，疫情對公司的直接衝擊有限，且處於影視產業鏈尾端，現在製作中的是已拍攝完成的作品，現有未完成的影視鏡頭，全部完成至少需要超過一季以上，剩下已簽約未拍攝、或推遲拍攝的專案，還沒有出現任何取消的狀況。

VHQ 並強調，持續致力在影視業外的多元化經營，尤其是廣告後製，去年在中國的廣告營收、利潤均達翻倍成長，也將加大力道與中國最大的電商平台戰略合作，並曾與中國三大網路影視平台公司合作，保持良好互動關係。

此外，VHQ 表示，目前在東南亞的業務規模仍穩定成長，且已積極開發歐洲與美國市場，取得不錯成績，預期東南亞營收占比將會逐步提高。

整體而言，VHQ 表示，此次不可抗力突發事件，勢必會給公司帶來不小的影響，第 1 季營收將較去年同期出現一定程度的下滑，全年預估也會調整下修，但疫情一旦結束，北京公司所有同事會加班加點，用 1 到 2 個季度將失去的時間全力彌補回來。