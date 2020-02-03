2020企業最愛大學生 成大、淡江穩居公私校冠軍

《Cheers》雜誌今 (3) 日公布 2020 年企業最愛大學生調查，公立大學由成大蟬聯 4 年冠軍，私立由淡江大學再度掄元，技職則是台科大穩居龍頭。調查顯示，企業不再僅看重學歷，學習意願高及抗壓性強二大特質也成為企業求才指標。

根據調查，企業對大學生評價最高前 10 名分別是：成大、台大、交大、清大、台科大、北科大、政大、中山、中央、淡江。本次公立大學排名與去年差異不大，僅台師大是和去年相較進榜的新面孔。

值得關注的是，2018 年才從高雄應用科技大學、高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學三校合併的「高雄科技大學」，在師生人數大幅提升及整合系院資源後，高教影響力逐漸奏效，本次調查中，從第 16 名晉升至第 11 名。

《Cheers》指出，在少子化持續衝擊招生的態勢下，各校努力尋求定位，可預見未來的大學將更積極求變。

私立大學排行榜則是大風吹，堪稱有史以來變化最大的一次。除了今年同樣由淡江奪冠外，逢甲大學、龍華科大、東海大學等學校名次均有進步，尤以龍華科大，從去年第 23 名直接大躍進至第 5 名，表現最搶眼。

《Cheers》分析，龍華近年積極拉近產學距離，包括與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，與業界合作共同開設物聯網、大數據學程等跨領域工業 4.0 學程，並且要求師生能解決企業的實務問題，聘任師資需具三年以上業界服務經驗。

調查也顯示，企業在晉用大學畢業生時，首重學習意願強與可塑性高、抗壓性與穩定度高等二大特質，且有近 6 成企業希望求職者具備跨領域專長。

隨著產業趨勢變動，跨部門的專案合作漸成常態，企業的人才需求不再侷限專業領域養成，人際溝通能力、外語能力也是企業期待社會新鮮人具備的指標能力。