5G資費可能祭出「網速分價制度」 惟商業模式未明確

台灣今年進入 5G 元年，電信業者也開始布局相關服務，不過 5G 資費該如何訂定也成為難題，電信業分析，B2C 資費除參考國外定價，也可能會有「網速分價」方案，不過最難訂定的資費反而是 B2B ，因目前未有確切商業模式，且企業願意為 5G 付出多少資金，仍是未知數。

電信業者表示，5G 商轉初期，B2C 市場仍是電信業主要營運動能，若以全球 5G 最便宜資費來看，韓國祭 8GB、月租費 5.5 萬韓元 (約新台幣 1400 元)、美國 15GB、月租費 70 美元 (約新台幣 2100 元)，2 個國家均採流量收費。

反觀台灣已習慣低價吃到飽上網方式，電信業者指出，由於 5G 是建構在現有 4G 網路上，初期資費一定比 4G 高，因此，台灣除參考美國、韓國的流量分價制度外，也可能會推出按照網速定價的「網速分價制度」。

B2B 部分，電信業者坦言，雖然會以客製化為主，但如何讓電信業與企業之間，價格滿意又可滿足雙方營運效益，仍有待觀察，原因在於 5G 開啟新商業模式，尚未有明確標準。

過去中華電 (2412-TW) 與亞太電 (3682-TW) 曾對 5G 資費表態，中華電因應 5G 的多元場域，資費將朝多元化訂定，滿足客戶需求；亞太電的 B2B 訂價將依垂直場域需求而定，如網路建設、應用服務等高度客製化方案；B2C 客戶則傾向「等價吃不飽」。