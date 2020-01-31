〈5G頻譜競標〉標金成本壓力重 外資估電信三雄今年獲利年減幅上看3成

5G 頻譜第一階段競價衝上天價 1380 億元，外資出具報告指出，由於電信三雄頻譜成本支出過高，除影響股利，中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 今年每年純益，可能分別下滑 9%、16% 及 30%。

5G 頻譜競標歷經 27 天、共 261 回合，最終以 1380.81 億元截標，其中 3.5GHz 黃金頻段部分，中華電以 456.75 億元拿下 90MHz 頻寬最多，遠傳斥資 406 億元拿到 80MHz 頻寬，台灣大則以 304.5 億元取得 60MHz 頻寬，台灣之星斥 197 億元取得 40MHz 頻寬，外資指出，台灣大僅取得 60MHz 頻寬，但若能與台灣之星 40MHz 頻寬合作，有機會發揮 5G 效益。

外資認為，由於 3.5GHz 每單位價格全球最貴，在成本墊高下，將影響電信三雄獲利，每年約年減 9-30%，國內法人則估，若頻譜競標 20 年攤提來看，將衝擊中華電每年每股純益 0.24 元、台灣大 0.43 元、遠傳 0.5 元。

股利方面，外資認為，台灣大以相對便宜的價格取得頻譜，可望維持穩定，遠傳則是前幾年會先維持過往股利，4 年後逐漸調降。