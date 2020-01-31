經濟學家：印度想促進成長 應擴大政府支出而非減稅

印度政府週六 (1 日) 將宣布下一財政年度的預算，有經濟學家認為，政府開錯藥方，印度目前重要的是增加政府支出，而不是減稅。

印度最新公布的第 3 季經濟數據，GDP 年增率僅為 4.5%，為 6 年以來最慢。

為促進經濟成長，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 已出人意料地宣布削減公司稅，分析師預測，印度政府可能會在即將到來的預算案中，削減個人所得稅，以增加消費者支出。

新德里社會科學研究所的 Malcolm Adiseshiah 教授 Arun Kumar 表示，這可能對印度經濟沒有幫助。

Kumar 指出，在印度，只有約 2000 萬至 2200 萬人實際繳納所得稅，在 13 億人口中，只讓 2200 萬人受惠，這不會增加很多需求。「因此，我認為支出比減稅是一種更好促進方式。」

Kumar 說，政府開支必須針對農村經濟和「無組織部門」。後者指的是那些雇用勞工，卻沒有書面合約、沒有帶薪休假、沒有醫療或社會保險的經濟部門。

Kumar 估計，這些非正式的部門，占了印度就業的 94%，占全國經濟產出的 45%。他強調，這裡正是成長的機會所在。

Kumar 指出，提高印度這一部分經濟的方法，是增加政府在農村基礎設施、教育和衛生方面的支出，這麼做，也反過來會為工人創造及改善就業機會。

與此相反，本月初有報導指出，為了控制財政赤字，印度政府可能會削減支出達 2 兆盧比，以將赤字占 GDP 的比重控制在 3.8% 以下。