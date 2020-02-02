新國會將開議 財政部優先推動三大稅法

新國會 2 月 1 日正式開議，各部會已著手完成優先推動法案，以財政部來說，包括稅捐稽徵法修正草案、證交稅修正條例與海關進口稅則等三大法案將成本會期優先推動法案，至於引起地方反彈的印花稅廢止則暫時喊卡，將併入財政收支劃分法一併處理。

首先是《稅捐稽徵法修正草案》針對情節重大的惡意逃漏稅加重刑責，包括處以 6 個月以上、10 年以下有期徒刑，同時併科罰金 1000 萬到 1 億元，儘管該法案因屆期不續審，財政部需在新會期重新提案，但考量該法案有助於租稅公平且具社會共識，因此仍被財政部列為優先推動法案之一。

此外，被國稅局補徵鉅額稅款者也能申請分期繳稅，但分期期限最長不可超 3 年；同時逾期繳稅的滯納金計算週期也從目前的「每逾兩日」加徵 1% 擬修正為「每逾 3 日」。

至於證交稅修正條例部分，則是將權證避險交易稅率從現行的千分之 3 降低至千分之 1 ，財政部官員指出，財政部原則上同意調降權證避險交易稅，但至於何時完成修法仍要看金管會態度。

《海關進口稅則條例修正》則攸關國產車價格的 9 項關鍵零組件稅率，財政部關稅稅率審議小組已通過調降 9 則關稅零組件稅率，將從現行 5%~17.5% 調降至 0%~10%。

財政部表示，海關進口稅則條例修正草案，新會期將送交行政院審議，但立法院何時三讀通過則取決與車商立場與態度，包括車商是否調降售價、替員工加薪等實質回饋給消費者與員工。

另外，曾在去年大選前引發政治風波的印花稅廢止，由於屬於地方稅，引發 22 縣市地方政府同聲反彈，在替代方案尚未成形前，財政部擬踩煞車，也就是部會在新會期主動提案，規劃將與財政收支劃分法修正時一起處理。