歐洲各國對華為5G亮綠燈 台廠出貨搭順風車

華為雖持續受美國打壓，不過歐洲各國表態不會將華為排除在供應商之外，法人看好，今年華為在全球 5G 基地台市占率可達 30-35%，為全球最大供應商，台廠京元電 (2449-TW)、精測 (6510-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 等出貨可望搭順風車。

儘管美中貿易第一階段協議已簽署，美國仍持續遊說歐洲各國，避免採用華為 5G 建設，不過，目前德國、西班牙電信業者皆表態支持華為參與 5G 建設，英國、義大利、葡萄牙政府也表明不會將華為排除在 5G 建設供應商外。

法人預估，今年全球 5G 基地台數量將達 100-120 萬台，華為市占率可達 30-35%，其中，因多數建設為 Sub 6 頻段，基地台設計難度較毫米波低，在去美化趨勢下，華為將採用台廠零件取代美系廠商。

封測廠京元電自去年起，開始承接華為旗下海思基地台晶片的測試訂單，營收比重已達 15%，推升營收首度突破 70 億元，隨著華為積極參與全球 5G 建設，測試動能可望一路延續至今年。

精測目前是全球唯一同時擁有 Sub 6 與毫米波解決方案的測試廠商，也承接海思 5G 基地台訂單，主要提供射頻元件 VPC(垂直式探針卡)，目前產能已滿載，新產能預計在第 2 季開出，屆時可望提供更多產能滿足客戶需求。

另外矽力 - KY 也以高階電源管理 IC 切入華為基地台供應鏈，法人預計，相關營收貢獻最快將在今年下半年見到，將推升矽力今年營收再度創高。