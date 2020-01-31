旺宏VS群創 找反彈急先鋒

在經過一天狂洩後，台股今 (31) 日回穩，萬寶週刊王榮旭分析師表示，這一波回檔是危機也是機會，想找反彈急先鋒的投資人，可以留意記憶體及面板等漲價族群。隨著武漢封城，記憶體跟面板的第一季價格可望繼續走高，包括旺宏 (2337-TW) 及群創 (3481-TW) 都可望受惠。

記憶體及面板領先回穩反攻

萬寶週刊王榮旭分析師指出，中國武漢疫情擴大，中國延後開市及開工，衝擊了中國第一季的 GDP，由於股市是經濟的櫥窗，短線下跌修正難以避免。依歷史經驗來看，疫情獲得控制之後，股市會再漲起來，所以這一波回檔是危機也是機會，投資人可以趁機觀察那些股票下跌，可能就是下一波行情再漲的領頭羊。

例如，今年初看好的記憶體、面板等 2020 年有機會漲價的族群，今天就有領先回穩反攻的味道。原本記憶體及面板的價格，在去年第三季出現落底後，已開始出現反彈，如今隨著武漢封城，第一季的價格可望繼續走高。

萬寶週刊王榮旭分析師表示，武漢是記憶體大廠武漢新芯以及長江存儲的製造重鎮，如今這兩大廠包括 NAND Flash 及 NOR Flash 出貨都受到一些阻礙，對於旺宏這些台廠比較有利。另外，武漢同時也是京東方、華星光及天馬這些中國面板大廠的製造基地，這些面板廠依政府要求延後開工，大陸面板產能利用率急速下降，加上日韓及中國相繼從去年開始減產，價格持續反彈已經勢所難免。

因此，友達 (2409-TW) 及群創獲利將會逐季持續的復甦。友達股價已經回到面額以上，群創還跌到 9 元以下，相對每股淨值還有 24.65 元，群創的本淨比不到 0.3 倍，是同業的最低，股價相對委曲。

PCB 反應過度 有機會反彈

至於 PCB，則是這一波武漢疫情的重災區。在武漢設廠或有子公司的台資企業 PCB，像是健鼎 (3044-TW)、欣興(3037-TW)、定穎(5251-TW) 及楠梓電 (2316-TW) 股價都大跌，但有些已經反應過度。

例如，載板的大廠欣興，在湖北的黃石廠主要生產 HDI 及傳統的多層板；ABF 主要生產則是在台灣。黃石廠的營收占比只有 3~5％，停工估計對第一季的獲利影響不到 1%，股價這兩天就跌了 10 多個百分點，短線等待法人的賣壓消化完後，就會有機會反彈。

這一波還有金寶 (2312-TW)、原相(3227-TW)、晶電(2448-TW)、緯穎(6669-TW)、聯茂(6213-TW) 及威剛(3260-TW)，這些都有相對抗跌的表現，後勢值得留意。之後還有更多的個股資訊，都會在王榮旭相關粉絲團上跟讀者報告，歡迎讀者免費加入。

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