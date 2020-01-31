美中貿易戰農產品未解 美農民破產數達8年新高

據美國聯邦法院本週公布最新數據顯示，儘管美國聯邦政府提供了大量農業救助金，但美國農業的困境仍在持續，2019 年美國農民破產率上升了 20％，達到了 8 年來的最高水平。

本周美國聯邦法院發布數據表示，美國家庭農民在 2019 年提出了破產申請總數目達 595 件，高於 2018 年的 498 件，此外，在過去五年中，家庭農民申請件數正逐年的穩步增長。

其中美國聯邦破產法目的在於，讓農民在申請後能繼續經營農場，並同時制定援助方案來負助農民，為 1980 年美國農業危機後所制定。

對此，農業經濟學家等專家表示，由於美國農民面臨美中貿易戰、農場債務不斷增加、大宗農產品價格長期處於低位，天氣變化劇烈等因素，農民破產的件數增加在某種程度上為預料之中。

而根據美國農業部的數據，2019 年美國預計農業淨收入的近三分之一來自政府援助和納稅人貢獻的大宗商品保險金上，在過去的兩年中，即使在政府的農業援助上花費了數十億美元，也未能改善這個現象。

此外，美國農業事務聯合會的首席經濟學家 John Newton 則表示，聯邦法院的數據證明這些措施確實能防止發生更嚴重的經濟影響；其中，一些破產率上升幅度大的地區，例如西北太平洋地區，此區域便沒有自川普政府獲得太多甚至毫無援助。

John Newton 表示，破產數據暗示現況無法依靠援助方案做扭轉，美國仍然存在供需不確定性，若大宗商品持續維持長期的低價，破產案件持續增加的趨勢將不會放緩。