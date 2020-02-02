董事長真有才！他是大金空調廣告男主角 書法繪畫難不倒

撰文 ‧ 張玉鉉

商場上叱咤風雲的大老闆們，不僅有自己經營公司的一套心法，在紙上也練就一身好功夫。不論是書法、繪畫、攝影，他們潛心修煉、放鬆沉澱，同時傳達了對人生的體悟與感觸。

筆墨揮毫／和泰興業董事長蘇一仲

與書畫對話 從茫然、偶然到果然

「寫書法好比練武功，練功不練氣，到頭來是一場空。所以練字要平靜、練修為，行於內成於外。」說這話的正是年近 80 仍朝氣蓬勃的和泰興業董事長蘇一仲，他將書法、繪畫、禪意、事業融會貫通。

緣起有時 扶輪社當練字領頭羊

由和泰興業代理的大金空調，最讓人印象深刻的便是廣告中的日本父女檔，而他們正是蘇一仲父女。但蘇一仲的創意並不止於此，他多才多藝，不但擅長變魔術，其墨寶是許多企業家渴望的祝福，更屢次與藝術家們開設畫展。

對於書法的著墨，蘇一仲回憶：「我是鹿港人，鹿港是文藝興盛之地，受到不少薰陶；一直有書法線條美妙的印象在心中。」直到 2000 年，蘇一仲擔任士林扶輪社社長，想為社員安排具教育、趣味性的活動，便興起成立書法班的想法。

恰巧，扶輪社某成員的妻子是知名書法家黃天素之女黃木蓮，其自幼承襲父教外，更是書法名家謝宗安與張光賓門生，蘇一仲便邀請她開班教授書法。蘇一仲心想，當社長要以身作則、鼓勵大家，就第一個跳下來學習。他手中比畫著寫書法的姿勢說道：「最開始從隸書學起，之後楷書、草書、小大篆都寫過。但寫到後來我覺得隸書最優雅、最喜歡，因為楷書太正、行書太個人、缺乏構造線條，都沒有隸書美，像是漢朝的《乙瑛碑》，字體典雅勻稱。」

他最常寫的是激勵發省的短句，以及送給朋友的祝福。像是嚴心鏞創辦位於台北中山區的禪風茶樓，餐廳內的墨寶皆出自蘇一仲之手。「我比較不喜歡寫超過 4 個字，因為沒耐心。像是送給做生意朋友就寫『鍥而不捨』、『未窮先變』等。」他俏皮地笑道。這些四字作品也是蘇一仲自己奉行的人生準則，不論是事業或才藝，他追求不斷突破昨日的自己，因此唯有堅持苦練、求新求變才能持續進步。

來源：《今周刊》 第 1205-1206 期

更多精彩內容請至 《今周刊》