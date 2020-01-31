美國對中國發出旅遊警告：呼籲別去中國

在世界衛生組織 (WHO) 今 (31) 日凌晨宣布將新型冠狀病毒疫情列為國際關注的公共衛生緊急事件後，美國國務院表示，對中國的旅遊警示，由原本呼籲「重新」考慮是否前往中國旅遊，提升到最高等級的第四級，呼籲國民不要前往。

美國國務院指出，因武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，呼籲國民請勿前往中國，也表示目前在中國的美國公民應考慮離開，美國國務院已要求所有美國政府僱員延後非必要的中國行程。

同時，美國國務院已經要求所有非緊急情況的美國僱員及其家屬離開武漢，因美國政府向湖北當地美國公民提供緊急服務的能力有限。

(圖片: AFP)

目前美國已發生第一例新型冠狀病毒人傳人病例，地點在芝加哥。而該名患者是美國確診的第六名患者，也是上週報導最近曾前往武漢的芝加哥患者的丈夫。

不過美國疾病控制與預防中心 (CDC) 及伊利諾州政府強調，美國和伊利諾州民眾的整體感染風險仍然很低。

此外，新型冠狀病毒肺炎疫情持續向中國境外擴散，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 公佈一項疫情預測顯示，中國以外面臨疫情擴散風險最嚴重的兩個國家之一是台灣，另一個是泰國。

這份研究數據，是根據各個國家、地區與中國人員的交流規模，以及飛機航班等數據來推測。而該調查中心提供的數據，與實際確診病例發展趨勢符合。