〈貴金屬盤後〉市場留意武漢肺炎病毒發展 黃金溫和收高

週三 (29 日) 交易，黃金期貨價格溫和上漲，交易者權衡武漢肺炎病毒的擴散情形以及其對全球經濟的潛在衝擊。

週三電子盤交易時，美國 Fed 決議維持聯邦資金利率在 1.50% 至 1.75% 範圍不變，黃金期貨價格擴大漲幅。

在 Fed 宣布決議不久，TIAA Bank 世界市場部門總裁 Chris Gaffney 表示，「在可預見的未來，FOMC 將持續維持利率不變。隨著我們越來越接近大選，Fed 做任何利率改變的動力就會越來越下降。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 60 美分或 0.04%，收每盎司 1570.40 美元。Fed 決議發布後，電子盤交易價格在每盎司 1572.10 美元。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「FOMC 的決議為能增強市場反應，且 Fed 沒有提到任何有關冠狀病毒的事情，這點讓投資者清楚意識到 Fed 完全不擔心。」

然而，在新聞發布會上討論政策時，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 特別在聲明中提到，Fed 正在關注這種新型冠狀病毒。

在一連串企業財報強勁的背景下，美股基本股指上升，黃金一直難以上漲。美股在經歷武漢肺炎病毒出現的拋售後，週二總算回彈，致使當日金價自逾 6 年的高位回落下跌 0.5%。

武漢肺炎病毒的中國確診病例至少 5327 人，且全中國死亡人數已達 132 人。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「市場對冠狀病毒的擔憂將會持續嚴重影響黃金，因為這種恐懼會再次引起市場對全球成長的擔憂。」

目前台灣、德國、越南、日本、澳洲、美國和 UAE 等 16 國已出現確診病例，但在中國境外未見死亡病例。

Zaner Metals 每日分析報告指出，「即使大眾普遍的擔憂消退，黃金也可能持續受益於央行支持性的政策，再往前看，我們預期全球經濟放緩的擔憂心理會再次出現，這應會使股市波動性增加，轉而鼓勵投資者提高對黃金和其他貴金屬的資金配置。」

3 月交割的白銀期貨價格上漲 2.9 美分或 0.2%，收每盎司 17.487 美元，同樣自前一日 3.3% 的跌幅中拉回。

德國商銀分析師 Daniel Briesemann 表示，「白銀是具有工業性質的貴金屬，但前幾日白銀也牢牢跟著黃金尾巴走，抵抗住基本金屬價格的疲弱。然而，現在也受到了一些打擊，因為昨日白銀跌破了技術關鍵的 100 日 MA，因此價格可能會再繼續下滑一些。」

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