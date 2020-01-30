任天堂上調全年Switch銷售預估 台供應鏈有看頭

任天堂第 3 季 Switch 遊戲機銷售成績亮眼，並上修全年度硬體預估銷售量，可望同步帶動台廠相關供應鏈營運表現，包括旺宏 (2337-TW)、原相 (3227-TW)、瑞昱 (2379-TW)、威盛 (2388-TW) 等，營運均將受惠。法人看好，近期在武漢肺炎延燒下，宅經濟題材發酵，也有機會進一步挹注任天堂 Switch 銷售動能，台廠可望雨露均霑。

任天堂供應鏈包括供應 ROM 的旺宏、影像感測晶片的原相、音效晶片的瑞昱 ，分別供應 USB 控制器晶片與 USB-PD 晶片的威盛與偉詮電 (2436-TW) ，供應 Switch 開關晶片的立積 (4968-TW)，機構件的谷崧 (3607-TW)、神基 (3005-TW)，PCB 供應商廣宇 (2328-TW) 等。

據悉，任天堂原先預估本會計年度 (去年 4 月至今年 3 月) 將銷售 1800 萬部 Switch，不過，由於 Switch 銷售動能優於預期，第 3 季銷售成績亮眼，任天堂因此上修本會計年度 Switch 銷售預估量，上調至 1950 萬台。

旺宏去年第 3 季也受惠任天堂提前在 9 月拉貨，ROM 庫存去化速度快，存貨金額大幅下降，也帶動第 3 季存貨損失大幅減少，隨著 Switch 銷售動能強勁，庫存持續去化，第 4 季存貨損失估列將不會再大幅增加。

旺宏去年第 4 季合併營收 95.81 億元，季減 19.55%，年增 6.68%；受惠大客戶拉貨動能強勁，2019 年合併營收達 349.95 億元，年減 5.3%，為歷史次高，僅次 2018 年的 369.53 億元。旺宏看好，今年市況將逐季向上。