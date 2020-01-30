鉅亨市場快訊》武漢肺炎來勢洶洶，出場正是時候？

訊息快遞：

台灣過年期間，全球武漢肺炎感染人數大幅增加，美國、日本、德國與法國等已開發國家也都傳出病例。對於疫情失控，並對好不容易有復甦跡象的全球貿易帶來打擊的擔憂，造成風險性資產普遍性下跌，全球經濟成長率也可能因此遭下修。

鉅亨觀點：

1. 目前基本傳染數約 1.5，能否下降為觀察重點

全球武漢肺炎感染人數從 1 月 22 日的 332 例，升高至 1 月 29 日的 7,189 例，基本傳染數約為 1.5。假設基本傳染數不變，1 月 30 日與 31 日將分別突破 11,000 例與 16,000 例。建議投資人密切關注實際感染人數與此預估數字比較，若感染人數大幅低於這兩者，則代表疾病傳染擴散速度放緩，疫情受到控制機率較高；但若大幅高於預估值，則須觀察各國是否有進一步防範措施。

2. 美國大動作，疫情跨境擴散較難

美國身為此波全球經濟復甦與股市上漲的關鍵，因此，美國經濟會否受到武漢肺炎影響，將左右美國與全球股市今年走勢。目前美國感染案例僅 5 例，且從武漢撤回僑民都於軍事基地隔離安置，感染人數應可受到控制。加上美國政府已經表示，若中國疫情進一步失控，不排除全面限制來自中國飛機起降，美國要爆發大規模感染機率較低。

3. 參考 SARS 期間，大幅下跌反是進場機會

回顧 2003 年 SARS 期間，台灣感染人數 346 人、死亡率 21%，零售銷售年增率從 1 月的 9%，一路降至 5 月的 - 3%。SARS 於台灣傳出首例時，股市並無太大反應，直到和平醫院封院時，台股才因為恐慌而下跌近 11%。之後隨著疫情受到控制，投資人重新聚焦基本面，台股便迅速反彈。整個 SARS 期間（2003 年 3 月 14 日至 7 月 5 日），台股上漲 14.6%，SARS 結束後半年，台股繼續上漲 15.3%。只要疫情沒失控，暫時恐慌性的下跌，反而是理性投資人進場的好時機。

SARS 期間台灣股市走勢

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/1/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

投資策略: 避免過度集中亞洲，分散配置避開風險

從武漢肺炎發源地與目前擴散情況來看，最壞情況下，亞洲周邊國家較可能受到衝擊，美國與歐洲受影響程度較小。建議投資人以全球股票型基金或美國股票型基金為資產配置核心，並避免資產過分集中於中國或亞洲，再搭配部分避險資產，以因應各種可能未來。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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