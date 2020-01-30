武漢肺炎 摩台與周選結算 台股鼠年紅盤支撐看哪？

農曆春節假期中，武漢肺炎疫情震驚全球，國際股市與摩台指在台股農曆年假期間累計約跌幅 1.5% 至 3.2%，鼠年開紅盤日又碰上摩台指與周選擇權結算，台股面臨大考驗。台股如跳空開低失守月線後，下方主要支撐區將落在季線附近，極短線可觀察 11777 點能否獲得支撐。關鍵密碼為 11720、11777、11817 點。

台股今日如跳空開低，摜破月線與特別號 12026 點，可暫先以整數關卡作為強弱勢指標，如接連失守 11900、11866 點，11800 點整數關卡為關鍵，11817 點站穩，才可視為 11800 點有守。否則需提防直接測試 11777 點與 11757 點季線支撐，11720 點為 11700 點關卡防線，如再棄守需提防往 11668 點之下尋求支撐。

台股今日跳空開低後，投資人需留意股價走勢與波動，尤其是早盤爆量後，早盤低點是否能夠撐住，將成為今日台股能否拉出下影線，甚至收出紅 K 棒的關鍵。除了主要電子三王等主要權值股之外，今天也得留意新台幣匯率，如新台幣匯率出現急貶，提防外資匯出，較不利於波段走勢止跌。不過今日仍有摩台指與周選擇權結算，投資人仍得提防波動擴大以及尾盤是否出現戲劇化走勢。

在選股標的方面，除了防疫概念股之外，是否因武漢肺炎導致電子供應鏈斷鏈，將是後續觀察重點。包括面板、DRAM，甚至被動元件等，是否因大陸產線延後開工，使得相關報出現波動。總之，危機發生的同時，必然也有產業出現轉機，如何掌握此轉機，將是鼠年投資最重要的課題。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)