「獨立」英國最流行的關鍵字 「哈利梅根脫英」能否一本萬利？

撰文 ‧ 乾隆來

英國哈利王子與妻子梅根日前宣布退下「王室核心成員」身分，展開財務獨立的新事業；這場被英國媒體稱為「梅根脫英」（Megxit）的獨立風暴，也讓人見識到王室品牌一本萬利的經營效益。

獨立」，成為當前英國最流行的關鍵字！英國脫離歐盟獨立，紛擾了 3 年半終於露出曙光；之前辦過獨立公投的蘇格蘭，還繼續想從英國獨立出來。

新年才剛過，哈利王子與妻子梅根王妃，就宣告要從英國女王伊莉莎白二世的王室獨立出來，要打造進步的新身分。英國媒體用「梅根脫英」（Megxit），來描述這場哈利王子夫婦的獨立風暴。

哈利王子與梅根王妃今年 1 月 8 日在社群平台 IG（Instagram）發出聲明，兩人將退出英國王室的核心成員（senior members），放棄繼承英國王位第六順位的身分，雖然兩人仍是女王堅定的支持者，卻堅持重新開始在英國與北美兩邊居住的生活，展開財務獨立的新事業。

註冊「皇家薩塞克斯」品牌

經營產品授權事業

所謂「財務獨立」，起身炮就是「皇家薩塞克斯」（Sussex Royal）的品牌。哈利王子雖然準備放棄薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）的頭銜，卻提早在去年向全球智慧財產權組織，註冊登記「皇家薩塞克斯」的品牌，授權生產他們的紀念品、合照、衣服、文具等商品。

而哈利王子夫婦的臉書、IG、官網，也都掛上同樣的名稱，「Sussex Royal」的 IG 粉絲頁去年四月首度上線，短短六個小時就創下 IG 粉絲突破百萬的紀錄，如今粉絲人數已經超過 1080 萬人了。

在哈利與梅根無預警地宣告獨立後，他們的父親查爾斯親王、哥哥威廉王子夫婦都未發表任何評論，女王形式上表達祝福，並且很快地召開家族會議，啟動哈利夫婦脫英的法定程序。

由於涉及財產分家的談判協商，還有哈利夫婦將來居住加拿大、每年約 100 萬美元的保安費，到底由誰來支出等問題，各界估計哈利要完成獨立程序，縱使不至於像「Brexit」（英國脫歐）那樣折磨，卻也需要大約半年的時間。

哈利夫婦在宣告獨立之前，早已迫不及待地展開他們自己的事業，去年 4 月建立 IG 粉絲頁、展開商品授權之外，哈利與美國著名的主持人歐普拉（Oprah Winfrey）合作，製作檢視心理健康的節目，即將在蘋果電視（Apple TV）上線；正在準備懷第 2 胎的梅根，則傳言與迪士尼執行長艾格（Bob Iger）談了不露臉、只出聲音的旁白明星工作。兩人顯然頗有信心，以他們的知名度，擺脫英國王室條條框框的束縛後，一定可以展翅高飛。

來源：《今周刊》 第 1205-1206 期

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