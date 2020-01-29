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〈觀察〉Wifi 6生產成本優化 下半年滲透率提升將掀新一波換機潮

Wifi 6生產下半年可望成本優化 滲透率提升將掀換機潮。(示意圖：AFP)
Wifi 6生產下半年可望成本優化 滲透率提升將掀換機潮。(示意圖：AFP)

Wifi 6 推出已久，但遲遲未見放量，網通業者認為，主要是晶片以及模組價格仍高，加上各家廠商依舊陸續消化 Wifi 5 的庫存，預計到下半年，生產成本優化下，各業者產品可望放量，滲透率可望快速提升。

Wi-Fi 聯盟在 2018 年底完成 Wi-Fi 6(802.11ax) 的規格制定後，雖然各家網通業者的相關產品在去年第 2 季陸續問世，但至今仍未見明顯放量，就連蘋果及三星去年下半年推出的新機支援 Wifi 6 技術，也未能帶動相關無線基地台、路由器顯著出貨。

業者分析，Wifi 6 難以放量，除了下游品牌、通路客戶手上都還有 Wifi 5 的產品庫存，仍需時間消化外，目前 Wifi 6 的晶片以及模組也還沒有到經濟規模，生產成本高也反應在終端產品報價上，也成為市場另一觀望因素。

據了解，現在一台 4x4 的 Wifi 6 路由器報價約 300 美元，但一台 Wifi 5 的僅不到 100 美元，市場人士認為，預計到下半年，供應鏈的價格都可望下滑，屆時將有助 Wifi 6 滲透率提升，相關網通廠商可望迎來新一波的換機潮。

根據 Gartner 預估，Wi-Fi 6 企業與中小型商務用戶產值將從去年 2.5 億美元，到 2023 年 52.2 億美元，年複合成長率達 114%，目前國內生產 Wifi 6 相關產品的網通業者包含啟碁、正文、明泰、神準、合勤控等。

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