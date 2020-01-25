〈鼠年產業景氣前瞻〉散熱廠本季營運不看淡 泰碩、超眾高峰估落在下半年

散熱族群進入傳統消費性淡季，不過受惠 5G 需求驅動，包括手機、伺服器、基地台等應用，均可望推動營運，其中雙鴻 (3324-TW)、超眾 (6230-TW)、泰碩 (3338-TW)、動力 - KY(6591-TW) 及業強 (6124-TW) 等訂單能見度高，散熱族群本季營運不看淡，不過今年營運高峰估仍落在下半年。

據 Intel 預估，2020 年全球 5G 手機銷量 3 億支，其中三星、華為、OPPO、VIVO、小米等各品牌廠，都將在春節過後陸續推出 5G 新機，市場估，3 億台 5G 手機中，一半以上機種都將採用熱板。

其中，雙鴻、超眾拿下市場多數訂單，雙鴻訂單滿手，目前熱板與與熱管總產能已達 1500 萬組，不過產能仍供不應求，法人估，今年營收至少年增 2 成，每股純益上看 16 元。

超眾去年第 4 季手機散熱模組營收比重，從 5% 提升至 10%，今年手機營收比重將維持雙位數，目標 3 年內比重攀升至 50%。

泰碩則為中國 5G 基地台散熱模組主要供應商之一，客戶提出的基地台出貨量已倍增至逾 3 萬座，此外，新規格預計第 2 季量產，將帶動整體營運再成長，法人看好，今年每股純益上看 6 元。

散熱廠看好，手機散熱產品需求高峰仍落在明年下半年，也是消費性電子產業旺季，雖然本季因遇上農曆春節工作天數減少，營運難攀新高，但可望較往年同期表現佳，散熱產業將在淡季中逆勢成長。