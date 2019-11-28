消費者購機意願改變 智慧型手機需求仍弱 Q3銷量年減0.4%

國際研究暨顧問機構 Gartner 今 (28) 日報告指出，消費者越來越在意產品是否物有所值，智慧型手機市場需求持續疲軟，加上明年 5G 網路布局更廣泛，消費者購機意願延遲至明年，因此今年第 3 季智慧型手機銷售量共 3.87 億支，年減 0.4%。

資深研究總監 Anshul Gupta 表示，多數使用者對智慧型手機需求已轉變，不論最便宜的機種或高階機種，皆不是心中最想要的產品，反倒是物有所值的中階機種最得人心，此外，使用者正等待 5G 網路，因此手機購買決策也延後至 2020 年。

Gartner 表示，隨著消費者心態轉變，促使三星、華為、小米、OPPO 及 Vivo 等品牌，開始強化入門款和中階產品組合且策略奏效，其中，華為第 3 季賣出 6580 萬支手機，年增 26%，蘋果則賣出 4083 萬支，年減逾 1 成。

Gartner 認為，美國對華為祭出關鍵技術禁令，激發華為合作夥伴的愛國心，更讓其他業者難與華為競爭，此外，華為擁有強大生態系，銷售量也持續成長，加上華為長期投入子品牌、多通路的營運策略及 5G 技術創新開發，都讓華為穩固中國市場。

Anshul Gupta 表示，蘋果雖然持續在不同市場推出特賣促銷及折扣，仍無法刺激全球消費者需求，針對大中華區市場，iPhone 年初時銷售下滑幅度高達兩位數，不過 iPhone 11 系列新機初期銷量佳，預期第 4 季銷售量可能較樂觀。