國人引頸企盼已久的台北車站雙子星大樓聯合開發案，台北市政府日前已正式決定由次優廠商藍天宏匯團隊遞補，最快於明年 2 月中下旬便可正式簽約；而這兩棟將由打造杜拜哈里發塔和紐約世貿中心一號大樓的美國 SOM 聯合建築師事務所，擔任建築規劃與結構顧問的摩天大樓，未來將與包括中華郵政雙塔、台鐵 E1E2 大樓、北門廣場新飯店 CitizenM… 等共計 13 座百米建築群聯手新城市競爭力。

國際級建築群帶動下，不僅在數量上將追平信義計劃區，更讓台北車站特定區一如東京車站周邊的大手街、丸之內、有樂町 (簡稱大丸有) 都市再生計劃，以新舊融合的角度匯聚商業摩天樓經濟動能，搭上全球舊城復興潮，成功翻新城市競爭力。業界因此盛傳只要雙子星正式簽約，就有上看 5%-8% 的漲幅。加上目前僅信義計劃 1/2 價的房價，使得距離雙子星僅 350 米的大稻埕商圈成為台北市置產的熱區。

自 2018 年起，京站旁的「京王」歷時 6 個月完銷，開啟西區房市復甦的濫觴，接續不少都更案如「城市莊園」、「僑聯大千」、「常殷峰澤」等熱銷；其中「常殷峰澤」地段銜接延平北路、南京西路主要幹道上，連結大稻埕文創街區、南西誠品、新光三越寧夏美食聚落等台北西區所有的重點商圈，以及機場捷運與未來雙子星等開發利多；除了透過都更整合出近 900 坪大基地之外，常殷建設更與國內知名的新東陽營造攜手合作，雙強聯手不只吸引大稻埕與迪化街發跡在地仕紳與台商返鄉置產，更有來自博愛特區、中山、中正、士林等區的政商名流、醫院董事、法官律師、教師、甚至香港、日本等外籍人士指名搶進，形成過去都以區域客為主的大同區，同樣看好西區門戶計畫的未來性，選擇置產。

假桂林廣告業務總經理陳衍豪直言：「在西區的大稻埕區域住戶本來就很有實力。在他們觀望 3 年多時間裡，第一找不到更好的投資商品，加上台商資金回流所致；第二，這些有自住需求的客戶還是喜歡找自己熟悉的區段換屋。」 因此市中心不管是蛋黃、還是蛋白，買盤需求都會很強。