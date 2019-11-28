歐洲央行將可能修訂通膨目標 採取「對稱性通膨目標」

據《彭博》報導，歐洲央行 (ECB) 預計將會在近日舉行的政策檢討會議中，針對歐盟地區的低通膨問題進行討論，並且有可能調整目標通膨率。歐洲現行設定的通膨目標為「接近但略低於 2%」，部份央行官員建議將目標修改為，維持中期的平均通膨率在 2%。

目前美國聯準會、以及日本央行，皆將目標通膨率設定在 2%，部份歐洲央行官員建議，若將目標通膨率設定在 2%，相較於「接近但略低於 2%」，可避免當通膨成長率上升時，央行需要採取緊縮政策的壓力。

世界各國央行目標通膨率 (圖：Bloomberg)

歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 提倡「對稱性通膨目標 (symmetrical inflation goal)」，意指通膨目標應為「對稱的」，而對於高於目標、或是低於目標的通膨率，央行都應該同等重視。

但目前歐洲央行內部官員，對於通膨目標的區間設定，仍舊意見分歧。持鷹派立場的德國央行總裁魏德曼 (Jens Weidmann)，認為目前沒有修改通膨目標的必要性，而荷蘭央行總裁 Klaas Knot 則是對於通膨區間，提出了建議。

儘管歐洲央行八年以來持續採取貨幣刺激政策，並且執行債券購買、以及負利率政策，但歐元區通膨成長卻仍舊低迷，根據最新公佈數據顯示，歐元區 10 月通膨成長率為 0.7%，較 9 月的 0.8% 下降，且遠低於目標通膨率 2%。

歐洲央行官員持續為低通膨問題所困，而解釋失業率和通膨率之間相關性的「菲利浦曲線」，也呈現失衡的狀態。根據菲利浦曲線，失業率較低時，薪資水準則會提升，並將進一步推升通膨率，但是，儘管歐元區失業率呈現穩定態勢，於 9 月降至 7.5%，為 2008 年 7 月以來最低，但仍舊無法帶動通膨成長。

法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 在週四 (28 日)，於東京發表演說時表示，歐洲央行應將政策重點放在三大方向：確定通膨目標區間、平衡貨幣及財政政策、以及氣候變遷問題。

歐洲央行下一次的貨幣政策會議，預計將於 12 月 12 日舉行。

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