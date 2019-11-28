康那香與日廠簽約合作 建立廢棄紙尿布回收體系

不織布產業康那香 (9919-TW) 實踐循環經濟，今 (28) 日宣布，與日本 Total care system 簽訂雙方合作備忘錄 (MOU)。

康那香主管指出，日本 Total care system 是一家回收處理廢棄紙尿布的公司，在日本已從事多年，有成熟技術可以將廢棄紙尿布分解處理再利用。康那香與該公司簽訂合作備忘錄，確認雙方合作模式、技術及經驗的分享，將共同推廣廢棄紙尿布回收計畫。

目前台灣廢棄紙尿布處理方式為焚燒和掩埋，兩者都對環境造成負擔。台灣在 2018 年已正式邁入高齡社會，估 2026 年將邁入超高齡社會，成人紙尿褲的使用量也將持續增加，未來紙尿褲處理不能再只仰賴焚燒和掩埋。

康那香戴秀玲總經理表示，紙尿褲製造商有責任處理廢棄紙尿褲的垃圾問題，藉此機會落實善盡環境保護的責任。

康那香今年第 3 季營收再攻上 10 億元，但受到匯率及出貨成本上揚等不利因素影響，第 3 季持續虧損，是今年以來連兩季虧損，前 3 季每股稅後虧損 0.1 元，康那香目前仍觀察，第 4 季中國市場消費力提升，是否對業績造成有利挹注。

康那香已獲經濟部投資台灣事務審議通過，將在台南市投資 17 億元擴建新廠，以目前投資規劃進度來看，中國與台灣的營運佈局都將陸續有進展，下半年也將推出新品，營運轉機可期。

康那香主管指出，下半年上海廠將以 OEM 方式，推出口袋型女性衛生棉產品，由於市場銷售暢旺，有助下半年營運，另外投資 3000 萬美元的揚州廠則正在興建，預計 2021 年 9 月投入量產。

台灣營運部分，康那香除現有台南佳里廠，董事會通過台南口寮廠第三期投資案，預計投資金額達 17 億元，未來營運重心除衛材類產品，將聚焦高階不織布產品應用，此投資案也獲經濟部投資台灣事務所審議通過，未來將可獲融資利息補貼及其他優惠。