三大法人同步買超46.4億元 外資、自營商鎖碼面板雙虎

台股今 (27) 日開高走高，終場加權指數上漲 70.64 點，收在 11647.46 點。外資買超 25.79 億元、自營商買超 15.16 億元、投信買超 5.49 億元，三大法人連續兩天同步買超，合計加碼 46.4 億元，其中，外資和自營商都強力鎖碼面板雙虎。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2941 口至 28141 口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1503 口至 47197 口。

外資買超前 10 名：群創 62,610 張、友達 32,194 張、富邦 VIX 獲買超 13,062 張，此 3 檔獲外資買超破萬，其餘依序為彩晶、中信金、富邦金、景碩、鴻海、兆豐金、奇力新。

外資賣超前 10 名：長榮、金像電、元大滬深 300 正 2、中環、華通、臺企銀、開發金、智邦、仁寶、欣興。

投信買超前 10 名：旺宏、欣興、奇力新、華通、冠德、佳格、華邦電、聯發科、晶電、健策。投信賣超前 10 名：彰銀、智邦、正新、緯創、和碩、可成、金寶、金像電、立積、啟碁。

自營商買超前 10 名：富邦 VIX 獲買超 50,346 張、群創 20,103 張、友達 12,569 張、元大 S＆P 原油正 2 獲買超 10,798 張，其餘為元大台灣 50 反 1、彩晶、華邦電、旺宏、景碩、元大 S＆P500 反 1。

整體來說，外資已經連續 3 天重回買超行列，今天續買 25.79 億元，推升今年累計買超金額登上 2000 億元、達 2020 億元，且外資在期、現貨同步偏多操作，台股技術面來看也收復所有短均線，呈現多頭排列，由於明天為美國感恩節、加上接近年底外資放大假，預期指數可望緩步墊高。