台股盤後－權值三王走弱 中小型股無力撐盤 下跌30點收11617點

受美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》、《香港保護法》，市場擔憂美中協議再度出現變數，權值三王普遍走弱、壓抑台股今 (28) 日平盤下震盪，終場下跌 30.38 點，收在 11617.08 點，力守 5 日線，成交量 1048.79 億元。

觀察權值股今日表現，權值三王走勢疲弱，午盤後台積電一度黑翻紅，但終場仍跌破 10 日線，股王大立光也跌破 4500 元大關，跌幅近 1%，鴻海則在盤下震盪。

盤面上則有強勢指標，生技醫療族群順藥強攻漲停，友華、浩鼎、智擎、中裕、太景 - KY 等皆在盤上表現，光電族群表現也不俗，友達、群創、彩晶皆力守盤上。

另一方面，近期記憶體市況趨穩，加上 TWS 帶動 NOR Flash 需求，記憶體族群中，華邦電受惠旗下新唐傳出將購入日商 Panasonic 的半導體業務，漲幅近 2%，收復季線，旺宏上周大漲後，今日再創近 2 個月新高，南亞科、鈺創也在盤上表現。

受惠真無線藍芽耳機需求暢旺，加上年底購物旺季到來，傳出蘋果也向台廠供應鏈追單，激勵宣德今強攻 9%，創近 19 年新高，新日興、康控 - KY、南電、景碩、英業達表現也不俗。

盤面上弱勢族群，遊戲股網龍跌逾 6%，橘子、大宇資、宇峻、傳奇、鈊象也在盤下，相對弱勢，若依類股來看，僅化學生技、觀光、紡織、汽車航運、鋼鐵、電器電纜等在盤上表現，其餘類股皆在盤下震盪整理。

法人表示，台股短線技術指標仍偏多，但國際局勢變數仍在，加上今日大盤量縮整理、高檔震盪，反觀櫃買指數續強，顯示資金轉入具題材族群，但個股輪動快速，投資建議操作不宜追高。