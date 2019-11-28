經濟學家預估：韓國央行不會三度降息

根據《彭博》報導，韓國央行將於週五 (29 日)，召開本年度最後一次利率決策會議，市場經濟學家認為，韓國央行在本年度兩次的利率調降之後，預估本次將會決議維持利率不變。

受到中美貿易戰影響，全球貿易景氣不振，導致韓國出口萎縮，根據韓國政府公佈的最新貿易數據顯示，韓國 10 月出口額下滑 14.7%，創下 2016 年 1 月以來最大跌幅。

韓國出口年增率、央行利率 (圖：Bloomberg)

為了對抗貿易萎縮對於經濟成長所造成的重創，韓國央行已於今年來，兩度調降基準利率，在 10 月的會議中，下調基準利率 1 碼至 1.25%，創下 2 年來的新低。

DB Financial Investment 分析師 Moon Hong-cheol 表示，若中美貿易協議進展不如預期的樂觀，預估明年上半年，韓國央行有可能會再次調降利率，但是，就目前而言，央行應傾向觀察今年兩次利率調降，對於刺激經濟所帶來的成效。

韓國央行於 7 月時，預估今年與明年的經濟成長率，將分別達到 2.2% 及 2.5%。但是，之後央行行長李柱烈表示，先前的預估過於樂觀，若央行調降對於明年經濟成長的預估，則還會有一次降息的可能性。

根據《彭博》預估，今年與明年的經濟成長率，將分別為 1.9% 及 2.2%。

除了出口表現不佳之外，韓國的物價指數更是持續疲軟，根據最新公佈的 10 月生產者物價指數，呈現月減 0.2%，而消費者物價指數亦是在近幾個月下跌至最低紀錄，導致韓國面臨通膨零成長的困境。韓國開發研究院表示，央行在制定貨幣政策時，應審慎考量韓國的低通膨問題和經濟風險。

韓國物價指數 (圖：Bloomberg)

根據《彭博》統計，大部份的經濟學家預估，韓國央行將會採取維持利率不變的政策，或是下調利率至 1%；韓國央行會議將於週五 (29 日) 召開。

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