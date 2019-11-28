昆山奇美增資案 誠美材擬引合肥新策略性投資夥伴取得15%股權

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 為穩健昆山奇美長期營運發展所需，董事會通過增資案，同意新投資方合肥北城貳號光電產業投資合夥企業增資 5700 萬美元 (約人民幣 4 億元、新台幣 17.38 億元)，估將取得昆山奇美 15% 股權。

誠美材財務長陳文進表示，本次增資案與 10 月 24 日所引進的外部策略性投資人不同，日前擬引進的弘灣資本以 1.14 億美元 (約人民幣 8 億元、新台幣 34.8 億元) 仍在協商階段，而昆山奇美原股東浙江任遠擬增資 0.285 億美元 (約人民幣 2 億元、新台幣 8.7 億元) 已於日前完成。

據了解，此次增資案完成後，昆山奇美股權分配，誠美材從 49.5% 降為 38.4%，仍為最大股東，亭林 (昆山) 智能製造股權從 48% 降為 37.2%，浙江任遠則由 2.5% 增加為 9.4%，而新引進的合肥北城預估將取得 15% 股權。

陳文進進一步表示，公司認為引進合肥北城有助於分散投資風險及安定財務結構，對於未來營運、財務及股東權益均有正面助益，雙方也同意於增資完成後於合肥設立一 100% 全資子公司。

而昆山奇美增資案主要用於建置第 2 條 2.5 米幅寬新產線，及日東電工授權金，預計增資 1.425 億美元 (約人民幣 10 億元、新台幣 43 億元)，目前第 1 條產線為滿載狀態，第 2 條產線則仍在小量試產，將配合市場變化調整。