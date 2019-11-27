〈景氣燈號〉10月連亮10顆黃藍燈 對策信號分數連3降

國發會今 (27) 日公布 10 月景氣對策信號綜合判斷分數為 18 分，與上月 19 分相比減少 1 分，連 3 降，續亮代表「趨弱」的黃藍燈，但景氣領先、同時指標續呈上升，其中領先指標連續 10 個月成長，增幅達 2.33，但影響未來景氣不確定變數仍多，須密切關注後續發展。

國發會表示，10 月景氣對策信號中，9 項構成項目中，股價指數由黃藍燈轉呈黃紅燈，分數增加 2 分，工業生產指數、海關出口值、製造業營業氣候測驗點皆由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減 1 分；其餘 5 項燈號不變。

外需方面，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，歐美年終消費旺季備貨效應，加上 5G 供應鏈需求增溫，有助出口回升，但全球貿易緊張局勢持續，先進與新興經濟體成長普遍放緩，明年全球經濟展望仍疲弱，

展望未來，吳明蕙表示，主要半導體廠商持續擴增資本設備，且台商回流效益持續顯現，投資台灣三大方案逐漸落實，加上政府推動公共建設、優化投資環境，有助於推升投資動能，而受惠股市交易熱絡，各銷售通路年底促銷活動激勵，旅遊補助、節能家電汰舊換新等措施，也可望推升消費。

吳明蕙進一步指出，領先指標、同時指標持續上升，其中領先指標已連 10 月上升，增幅達 2.33，而同時指標也連 6 月上升，增幅達 1.37，惟增幅不大，代表整體景氣穩健但並不熱絡。