雄獅看Q4營運可望回穩 明年雙位數成長

國內最大旅遊業者雄獅 (2731-TW) 前三季獲利年減 38%，對此，雄獅集團總經理裴信祐今 (27) 日指出，第四季營運可望回穩，尤其總統大選後緊接著有年節旅遊旺季，已看到銷售明顯增溫，樂觀預期明年營運將見到雙位數成長。

裴信祐表示，由於長榮罷工，導致第三季獲利較差，不過，第四季隨著歐洲長線旅遊和日本賞楓團、滑雪團等帶動，加上總統大選過後不確定因素消除，營運可望回穩，目標上看雙位數成長。

對於近年自由行風潮熱絡，裴信祐說，雄獅來自散客的業績占營收比重不到 5%，且不少旅客僅購買機票，少有搭配飯店和其他行程，未來成長空間可期。

為擴大更多元營收動能，雄獅第 4 季已在日本打造電商管道，提供日客入境台灣遊的一日遊行程，同時，為做出差異化，積極開展主題旅遊行程、推動獎勵旅遊的銷售。

受國籍航空陸續發生罷工事件影響，雄獅今年前三季合併營收 230.31 億元，年減 0.09%，營業毛利 24.06 億元，毛利率 10.45%，年減 0.28 個百分點，營業利益 1.05 億元，年減 54.06%，營益率 0.46%，年減 0.53 個百分點，稅後純益 1.64 億元，年減 38.6%，每股純益 2.35 元。