中小企業投資熱 政院拍板貸款額度加碼至1000億元

因應美中貿易戰，行政院祭出投資台灣三大方案，促使台商回台踴躍、產業鏈移回，行政院政務委員龔明鑫今 (27) 日宣布，針對中小企業加速投資方案，行政院長蘇貞昌已核定，將原本匡列的 200 億元貸款額度，加碼至 1000 億元，鼓勵更多中小企業投資。

經濟部今年 7 月推出中小企業加速投資方案，至目前止，已有 68 家業者響應，累計投資金額近 330 億元，可望帶來 2776 個本國就業機會，其中，主要以工具機、機械業為主。

由於中小企業投資台灣反應熱烈，當初匡列的 200 億元貸款補貼，額度明顯不足；龔明鑫表示，蘇揆已核定總貸款額度增加 5 倍至 1000 億元，盼鼓勵中小企業持續投資台灣，相信這個額度也很快達到，預估 5 年內由中小企業發展基金支應約 15 億元。

龔明鑫表示，只要符合資格的中小企業都可以申請，政府可以幫忙負擔融資手續費最高 1.5%，同時提供中小企業信保協助，每案保證額度增加 1 億元，保證成數最高 95%。

此外，龔明鑫也提及，蘇揆上任後就提出希望公股行庫加強對中小企業放貸，根據統計，自今年 3 月至 10 月，辦理中小企業放款戶數增加至 3 萬多家，成長率達 23.51%，其中一銀更超過 4 成位居第一，顯示出中小企業資金需求相當熱絡。