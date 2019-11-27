〈璟德法說〉三應用元件模組明年貢獻度提升 湖口新廠量產助攻營運

高頻元件及模組廠璟德 (3152-TW) 今 (27) 日召開法說會，創辦人簡朝和指出，明年 5G、Wifi 6、NB-IoT 等元件及模組營收貢獻顯著成長，加上湖口新廠明年下半年可望量產，第 1 階段產能可望增加 40%，將推升營運成長。

簡朝和指出，目前 5G Phase 1 來看，模組需求將增加 2-3 倍，目前璟德有 3 個相關模組，1 個小量試產、1 個給客戶驗證、另外 1 個預計明年開始投入，陸續挹注營運。

除模組外，簡朝和表示，5G 對元件需求也將增 2-3 倍、整體價格更將增加 3-4 倍，目前已經大量出給品牌廠，明年量會進一步增加。

Wifi 6 的部分，因為 IC 成本降低，3x3 可望成為標配，將帶動元件需求量增加 3 倍，雖然技術難度高，但價格不錯，現已大量出貨。

Wifi 6 模組方面，璟德有 2-3 個模組出貨中，另外也有 2-3 個正在開發，預計最快下一季也可望完成，明年也可開始貢獻營運。

簡朝和也看好，NB-IoT 雖然受到中國補助下滑影響，出貨轉弱，但預計到明年會變好，目前已有 2 顆模組開始出貨，第 3 顆模組也正在合作研發，同樣在明年第 1 季可望問世。

因應需求成長，璟德也斥 7 億元在新竹湖口建新廠，預計廠房明年第 1 季完工，第 2 季設備陸續進駐試產，第 3 季就可開始第 1 季階段量產，總產能預計將增加 40%。