布局新南向 我積體電路、光學元件在東協進口市占逾2成

隨美中貿易戰升溫，製造商漸移出中國，東協受惠轉單及供應鏈轉移效應，近年經濟成長快速，台商也積極布局新南向，根據經濟部統計，我國為東協第七大外資來源，投資以製造業為主，其中積體電路及光學元件在東協進口市占均超過 2 成。

經濟部統計處今 (27) 日發布東協外人直接投資近況分析，東協受惠貿易戰轉單及供應鏈轉移，帶動去年出口金額創歷年新高，年增 8.4%。東協憑藉著自然資源、豐沛勞動力及人口紅利，逐漸成為全球重要生產基地。

根據統計，我國為東協第七大外資來源，2012 至 2018 年全球對東協直接投資以金融及保險業為大宗，占 29.2%，製造業占 21.5%，批發及零售業占 16.2%，前三大業別合計占 66.9%。

就投資業別觀察，我國與南韓、日本對東協投資皆以製造業為主，惟日、韓投資製造業比重在 4 成以上，明顯高於我國 29.6%；中國則以不動產業為投資大宗，占 26%。

根據統計，去年我國積體電路在東協進口市占高達 28.5%，排名居首，其中在新加坡、馬來西亞、泰國均位居第 1；光學元件在東協進口市占率由 2012 年 1.5% 升至 2018 年 23.8%，主因手持裝置鏡頭大幅成長。

累計至今年 10 月，我國對東協投資為 371.7 億美元，占對外投資 25.7%，以對新加坡最多，主要投資金融及保險業，最大投資案為聯發科 (2454-TW) 收購開曼晨星半導體公司部分股權；對越南次之，最大投資案為台塑 (1301-TW) 河靜鋼鐵廠；泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼分別居 3~6 名。

經濟部表示，東協地緣鄰近我國，經濟實力逐步提升，美中貿易爭端加速全球競相布局，有鑑於此，政府也將持續推動新南向政策，擴大經貿、人才及國際合作，以強化我國在全球的連結與布局。