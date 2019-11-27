〈5G論壇〉井琪：5G將面臨六大挑戰 遠傳目標2年後回本

「5G 進擊，數位升級」論壇今 (27) 日登場，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪表示，明年下半年可望啟動 5G 開台，目標 2 年後回本，不過 5G 仍將面臨 6 大挑戰，包括頻譜、商轉模式、建置與覆蓋、營運複雜度、設備與手機、網路安全與資安。

井琪表示，全球超過 100 個國家，近 300 家電信商都在投資 5G，其中中國本月推出 5G，約有 8 萬個基站，預計明年底前用戶可達 1.2 億戶，董事長徐旭東也給出 5G 目標，盼 2 年後可開始回本，因此會參考各國家的訂價策略、商業模式。

井琪認為，5G 將面臨 6 項挑戰，其中頻譜可分成前、中、後段，目前中段 3.5GHz 頻段最適合商轉，但首波僅 270MHz 頻寬有 5 家業者競爭，標金也同步墊高，而前段因頻段高，需要設備商配合，推出時程恐拉長；後段則需清頻，雖然政府擬明年 5 月可清完，但不確性高。

設備與手機方面，3G、4G 時代已禁用華為設備，因此設備商會從諾基亞或愛立信二擇一，另今年手機廠已大量推出 5G 手機，價格也偏高，惟蘋果明年才可能推出 5G 手機，市場買氣還有待觀察。

井琪表示，今年 5G 發展跟過去最大不同，是過去僅能「共建」，但政府擬明年 7 月開放「共頻」及「共網」，可降低業者的投資成本壓力，但還需面對業者間的商業模式是否衝突，解決技術層面相關問題。