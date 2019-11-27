【馮冠華專欄】人民幣離岸價回升，恆指再挑戰27000點

11 月 27 日推介 - 阿里健康（241）

1）上日港股市況總結：恆指週二反覆偏軟。指數在高開 190 點後，最多曾升近 234 點，高見 27227 點；但升勢只維持短暫時間，早上已轉升為跌並在 27000 點以下橫行，最終以全日低點 26914 點收盤，下跌 79 點。成交金額因 MSCI 調整及阿里（9988）上市而按日急升約 75% 至約 1331 億。港股通南下仍是淨流入，金額回升至約 14 億。北上也維持淨流入，金額急升至約人民幣 214 億。藍籌 21 升 26 跌 3 持平。



板塊方面，內銷食品、油服、醫藥及教育股表現較好。做空方面，由於成交大增，比率回落至 11.9%。牛熊證街貨最新比例為 63:37，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍是 53:47。重貨區方面，熊證維持在 27400-27449，牛證也不變在 26650-26699。恆指期貨夜市收報 26920 點，下跌 58 點，高水 6 點。港股 ADR 上升 22 點，相等於恆指 26936 點。

簡評：筆者認為，昨天恆指的走勢、市場的成交額及做空比率等，均是受 MSCI 調整及阿里首掛所影響，參考性不大。個別公司股價的上落，更可能是受 MSCI 裏的比重變化有關。恆指連續兩天 27000 點得而復失，而昨天更先高後低，並以全日低位收市，估計對後市的氣氛或會有一點負面影響；但真正市場的焦點，仍是放在中美貿易談判的進展上。

中國商務部昨天早上通報指，劉鶴昨早與萊特希澤及姆欽通話，雙方就解決彼此核心關切問題進行討論，並就解決好相關問題取得共識，又同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。《環球時報》也引述了解貿易談判的未具名專家報道，中美電話可能討論取消加徵關稅、農產品購買、對潛在協議實施的評估機制，以及面對面磋商日期等 4 方面問題。



筆者估計恆指昨天早段走高，也是由此兩新聞而起。雖然新聞是來自中方，但內容一如近日所見般空洞，所以指數未能承接升勢也可理解。12 月 3 日便是人權法十天的大限，昨晚人民幣離岸價回升至 7.01 水平，看看這回貿談是否真的有突破了！

至於今天推介，提供阿里健康（241）。業績大幅改善（見點 3），應可吸引一定的注意力。今年度理應可轉虧為盈了。

2）美股上日市況總結：美股三大指數再創收市新高，當中道指上升 55 點或 0.20%，標指及納指則分別上升 0.22% 及 0.18%。十年期債息在 1.743%。美滙指數在 98.25。紐約期油最新報 58.26 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報、明報）：中國生物製藥（01177）公布，截至 9 月底止，首三季股東應佔溢利 22.56 億元（人民幣，下同），按年增長 2.46%，每股盈利 17.92 分，派季度股息 2 港仙。

香港醫思醫療集團（02138）公布，截至 9 月底止，中期盈利 1.98 億元，按年增長 1.68%，每股盈利 20.1 仙，派中期息 15 仙。

阿里健康（241）上半年虧損按年縮窄約 98.7% 至 1102 萬元（人民幣，下同），經調整後利潤淨額按年增多約 12 倍至 1.39 億元；收入及毛利亦有明顯升幅，分別按年增加 119% 及 95%；惟每股虧損 0.01 分，不派中期息。

業務收入方面，醫藥自營業務為總收入貢獻超過 8 成，該業務按年上升 114.6%，醫藥電商平台業務則按年增長近 140%。阿里健康表示，期內旗下營運的天貓醫藥平台的商品交易總額（GMV）超過 370 億元，年活躍消費者已超過 1.6 億。

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