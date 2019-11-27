台股盤前－美中協商持續樂觀 高檔震盪格局延續聚焦個股表現

美國總統川普再度釋出美中已接近達成第一階段協議，形容談判正處於最後陣痛，激勵美股道瓊、那指、標普續創歷史新高，而台股昨 (26) 日受明晟 (MSCI) 季度權重調整影響，尾盤爆 883.29 億元大量，指數往下灌壓近 40 點，11600 點得而復失，終場收在 11576.82 點，法人指出，整體大盤仍偏多，但在美中協議完成前，估將延續高檔震盪格局，可留意中小型個股表現。

美股四大指數周二 (26) 日收盤表現，道瓊指數上漲 55.21 點或 0.2%，收 28121.68 點；那斯達克指數上漲 15.44 點或 0.18%，收 8647.93 點；標普 500 指數上漲 6.88 點或 0.22%，收 3140.52 點；費城半導體指數下跌 8.69 點或 0.5%，收 1723.26 點。

今日盤面焦點，手機晶片廠聯發科執行長蔡力行表示，明年受惠 5G 商轉，行動運算平台營收將持續成長，智慧家庭、成長型產品也穩健發展，且布局將從中國延伸至歐洲、美洲、韓國等，加上客戶有更深入的策略合作，估明年營運將全面成長，外界也樂觀看待，採用聯發科 5G 新晶片產品，將於今年年底或明年首月發表。

生策會舉辦 2019 年會，公布第六屆會長、副會長及監事會召集人當選名單，由前中研院院長翁啟惠出任新會長，楊泮池續擔任副會長，另外兩名副會長則為廣達董事長林百里及順藥暨中國附醫董事長蔡長海擔任，翁啟惠表示，台灣資通訊產業跟醫療照護體系結合發展，將啟發更強的研發能量、提升國際競爭力。

另一方面，特斯拉 (Tesla) Model Y 上市進程加速，供應鏈傳出，已在第 3 季末、第 4 季初陸續接獲特斯拉通知，要求為 Model Y 提前於明年第 2 季末量產準備，較原定計畫提前約半年，台供應廠貿聯 - KY、和大營運動能加溫。

法人表示，MSCI 權重調降生效後，周四緊接著有摩台指結算，雖然美中貿易協商正向，可望拉高結算，但仍須慎防部分漲多族群遭獲利了結而拉回整理，預期盤面上將以個股輪動為主，建議投資人關注明年展望較佳的個股。