三大法人同步買超 外資連2日加碼鴻海 台積電遭連5賣

台股今 (26) 日上漲 15.24 點，收 11576.82 點，成交量 1995.93 億元。三大法人同步買超，共買超 8.72 億元，外資期現貨同步偏多；而以個股來看，鴻海獲外資連 2 天回頭加碼，不過台積電遭連 5 賣，聯電也同步遭外資賣超。

三大法人中，外資買超 3.86 億元、投信買超 1.53 億元、自營商買超 3.46 億元；其中，外資期貨同步做多，淨多單增加 3260 口，來到 4.57 萬口。

外資今日買超前 10 名，第 1 名中信金 1.22 萬張、第 2 名鴻海 9537 張、第 3 名富邦 VIX 8564 張、第 4 名中鋼 6645 張、第 5 名燿華 6528 張、第 6 名國票金 6100 張、第 7 名旺宏 5691 張、第 8 名第一金 5646 張、第 9 名台塑 4888 張、第 10 名康舒 4742 張。

外資今日賣超前 10 名，第 1 名元大 50 反 1 1.18 萬張、第 2 名欣興 9604 張、第 3 名晶電 9301 張、第 4 名統一 8849 張、第 5 名國泰金 8551 張、第 6 名聯電 7129 張、第 7 名台積電 6769 張、第 8 名長榮航 6027 張、第 9 名遠東新 5128 張、第 10 名華航 4856 張。

投信方面，今日買超逾千張的有聯電 2518 張、頎邦 1123 張、景碩 1069 張、喬山 1002 張；賣超逾千張則有中美晶及智邦。

法人分析，目前盤面上資金以個股輪動為主，雖然正值財報及營收空窗期，但年底法說會旺季來臨，可關注明年展望佳的個股。