盤前財經大事搶先讀2019年11月27日

今日操盤前瞻

台灣 10 月景氣燈號

美國第 3 季 GDP 修正值

法說會：亞德克 - KY、世鎧、華通、宏正、弘憶股、國喬、昇達科、宏捷科

股東會：欣訊科技、台康生技

聯發科新晶片亮相 蔡力行：明年營運將全面成長

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行表示，明年受惠 5G 商轉，行動運算平台營收將持續成長，智慧家庭、成長型產品也穩健發展，且布局將從中國延伸至歐洲、美洲、韓國等，並與客戶有更深入的策略合作，估明年營運將全面成長。閱讀全文...

今年來第 4 檔 ETF 遭清算 復華港股 ETF 申請 12/30 下市

ETF 指數型股票基金具備低波動、穩定配息，堪稱市場熱門商品，不過也有 ETF 基金因為基金規模低於 1 億元法定門檻，陸續清算下市，證交所昨 (26) 日表示，復華 FH 香港 ETF 即將在 12 月 30 日清算下市，這也是今年以來第 4 檔因規模低於法定淨值，而決議下市的 ETF。閱讀全文...

川普聲援香港！美中協議接近尾聲 「處於最後陣痛」

美國總統川普週二 (26 日) 表示，美中兩國已接近達成第一階段協議，他與習近平關係良好，形容雙方談判正「處於最後陣痛」，與此同時，他希望看到香港民主進展順利。閱讀全文...

〈東元小金雞將上櫃〉引進研華策略性入股 搶兩岸智慧工廠商機

東元集團 (1504-TW) 旗下東捷資訊 (6697-TW) 預計 12 月下旬正式掛牌上櫃，董事長高尚偉表示，今年上半年引進工業電腦大廠研華 (2395-TW) 作為策略夥伴後，雙方將深化智慧工廠佈局，看好兩岸智慧工廠商機龐大，明年起將成為 ERP 外，重要的營運成長動能。閱讀全文...

阿里巴巴登陸香港首日 紐交所股價刷近 7 個月新高

繼 5 年前在紐約上市募得 250 億美元後，週二 (26 日) 阿里巴巴於香港再度上市，成為首個美、港股兩地上市的中國科技公司，該公司現已籌集超過 110 億美元的資金，若行使超額配股權，還可能會增至 129 億美元。閱讀全文...