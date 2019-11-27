能源盤後—中美再談判、OPEC再減產、美產量再下降 原油樂觀收高

週二 (26 日) 交易，原油價格上漲，在過去五個交易日中有 4 日收高，係因市場仍認為中美最終將達成協議，支撐全球經濟成長和能源需求，尤其是如果 OPEC 持續甚至減產，走勢更樂觀。

俄羅斯媒體《TASS》報導，引述 3 處與 OPEC 相關的消息來源，稱 OPEC + 有意在減產協議明年 3 月到期後，再延長 3-6 個月，給了市場提高的力量。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 40 美分或 0.6%，收每桶 58.41 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 62 美分或 0.9%，收每桶 64.27 美元。

市場預期 2 份美國庫存報告 (API、EIA) 將顯示原油庫存減少，這強化了看漲基調，也會是 12 月 OPEC 會議前的早期階段。

同時，中國商務部表示，中美主要貿易談判代表週二早上進行了電話會議，試圖達成所謂的第一階段協議，但最近由於中國對美國通過《香港人權與民主法》感到失望，因此阻礙了貿易談判進展。中國官方上週末發布了一份文件，呼籲加強保護知識財產權，雖然問題仍在，但也舒緩了美方情緒。

原油上週四登上 2 個月高點後，走勢又變波動至當週收低，因為中國國家主席習近平表示，中國希望與美國達成貿易協議，但也不怕「反擊」以捍衛自身利益。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，「市場樂觀情緒認為，貿易衝突至少會舒緩一點，這情緒目前避免原油價格下跌，本質上來說，這對油價產生的正面影響更偏向心理因素。」

「我們認為，即使我們簽訂了部份的貿易協議，原油需求也不會顯著提升，OPEC 仍需要加深減產才能夠避免明年上半年供應過剩，導致油價承受更大壓力。」

OPEC 成員對現行的減產協議遵循度提升、原明年 3 月到期的減產協議預計延續，加上美國產量成長放緩，這些因素加在一起構成了樂觀看法，也是 OPEC 下個月的維也納會議重要議題之一。根據道瓊市場數據，今年迄今 Brent 原油期貨價格漲幅約 19%，幾乎收復去年近 20% 跌幅。

其他能源商品

12 月交割的汽油期貨價格逆轉上漲 1.7%，收每加侖 1.7047 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.8%，收每加侖 1.9606 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.4%，收每百萬 Btu 2.4700 美元，為 10 月 28 日以降最低收盤價。

由於感恩節後，天氣預計回暖，天然氣期貨價格進入低谷。昨日和今日合併，天然氣期貨價格跌幅約 7.3%，為約莫 10 個月以來最大 2 日跌幅。