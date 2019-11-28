能源盤後—美油庫存意外增加 原油轉跌 但仍接近8週高點

週三 (27 日) 交易，美國上週庫存數據意外增加，原油期貨價格下跌，但仍接近約 8 週的最高點。

稍早交易，原油價格上漲，係因市場對中美貿易談判進展抱持謹慎樂觀情緒，持續支撐近日大宗商品價格，並讓美股邁向歷史新高。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下滑 30 美分或 0.5%，收每桶 58.11 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 21 美分或 0.3%，收每桶 64.06 美元。

本月迄今，WTI 原油期貨價格已上漲超過 7%、Brent 原油期貨價格上漲約 6.4%。

美國金融市場週四將因感恩節休市，週五縮短交易時間。

原油庫存報告

EIA 週三公布，由於煉油廠減產，美國原油供應量上週增加、汽油和蒸餾油庫存上升。

EIA 數據顯示，11 月 22 日止的一週，美國原油庫存增加 160 萬桶、煉油廠原油運行率下降 10.1 萬桶 / 日。汽油庫存增加 510 萬桶。

根據消息來源，API 週二報告指出，11 月 22 日止的一週，美國原油庫存增加約 360 萬桶、汽油庫存增加 430 萬桶、蒸餾油庫存增加 66.5 萬桶。

這樣的原油庫存數據與分析師先前預期背道而馳，根據 S&P Global Platts，分析師先前預期原油庫存下降 60 萬桶。此外，分析師葉預期汽油增加 160 萬桶、蒸餾油增加 170 萬桶。

市場對 Baker Hughes 提早公布的本週活躍原油鑽井平台數據反映不大。該公司公布，本週活躍原油鑽井平台較上週減少 3 個至 668 個。

在週三庫存和鑽井平台數據公布前，原油價格一直處於 9 月下旬以來最高水準，本週又找到另一支撐的正面基調，因美國川普總統週二表示，中美貿易談判已在「最後的困境」。中國商務部表示，中國最高貿易談判代表副總理劉鶴與美國貿易代表 Robert Lighthizer 和美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行了交談。

一些分析師質疑，這些緩慢的貿易進展還能支撐原油漲勢多久，尤其是現在逐漸邁向 OPEC 下個月的會議之際。

Saxo Bank 商品策略部門主管 Ole Hansen 表示，「因市場相信，第一階段貿易協議可以達成穩定成長，原油持續走漲，但我們認為現階段這種上行空間可能逐漸有限。不只是 12 月 5 日將召開的 OPEC 會議，現在也浮現幾個阻力點。」

他認為，目前強勁的季節性需求也是支撐週三前價格上漲的暫時性因素之一，他認為 Brent 油價在 64.50 美元 (200 日 MA) 上方圖表擁擠，任何高於該水準的走勢可能都會受到 65 美元重大心理關卡的挑戰。

OPEC 減產協議遵循度上升、原定明年 3 月到期的減產協議可能延續下去，以及美國產量成長放緩，這些均勾勒出原油多頭的前景，而這些因素正是 OPEC + 下個月維也納會議的討論重點。

其他能源商品

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 1.6792 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.9465 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.2%，收每百萬 Btu 2.501 美元。

天然氣已連續走跌 3 日，本月迄今天然氣已經下跌 5% 以上，係因市場預期感恩節過後，天氣將回暖。

因應假期休市，EIA 提早公布上一週天然氣庫存下降 280 億立方英呎，根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期下降 890 億立方英呎。此前一週下降了 940 億立方英呎。目前總庫存量為 3.610 萬億立方英呎，較前一年增加 5480 億立方英呎，但仍低於 5 年平均值 310 億立方英呎。