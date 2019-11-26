〈東元小金雞將上櫃〉引進研華策略性入股 搶兩岸智慧工廠商機

東元集團 (1504-TW) 旗下東捷資訊 (6697-TW) 預計 12 月下旬正式掛牌上櫃，董事長高尚偉表示，今年上半年引進工業電腦大廠研華 (2395-TW) 作為策略夥伴後，雙方將深化智慧工廠佈局，看好兩岸智慧工廠商機龐大，明年起將成為 ERP 外，重要的營運成長動能。

東捷成立於 1990 年，1999 年由東元獨立成立子公司，資本額 2.54 億元，母公司東元集團直接與間接持股達 57.23%，東捷今年上半年辦理私募，引進研華作為策略夥伴，研華與其子公司持股 20%，藉此深化智慧工廠佈局。

對於引進策略夥伴研華後，未來的合作規劃與願景，高尚偉表示，多年來東捷均代理 SAP 智慧製造解決方案，也向客戶推廣，推廣過程中，也研發一套與電機、機械產業相關的智慧製造解決方案，甚至之後也針對汽車零組件的智慧製造，進行模組化修改。

不過，高尚偉指出，過程中發現，智慧製造解決方案需要整合工廠生產設備，在此層面上，還是需要硬體廠商的協助，也因此找上研華，雙方策略合作後，軟硬結合，才能提供客戶要的解決方案。

高尚偉表示，上半年研華策略性入股後，下半年 2 家公司便成立服務與業務團隊，進而發現，中國與台灣智慧工廠商機龐大，尤其是中國市場，受美中貿易戰影響，加速發展工業 4.0，政府對智慧製造大力補貼，需求看漲。

高尚偉透露，目前已有幾個智慧工廠案子完成簽約，專案正在進行中，且東捷與研華一致看好，工業 4.0、智慧工廠絕對會是未來趨勢，也如火如荼開始佈局新商機，明年起將成為除 ERP 外，非常重要的營收與獲利貢獻主軸，預期明年智慧工廠相關營收占比由目前的不到 1 成，一舉拉升至 25%。