【郭恭克專欄】美經濟轉弱危機未除 貨幣寬鬆支撐美股也有利台股攻堅

市場預期美、中在 10 月第 13 輪於華府的貿易談判後，可望於 11 月簽署的局部貿易協議，在雙方均表示期待達成協議下，遲遲未見具體進展；據華爾街日報 (WSJ) 報導，中國原擬邀請美國貿易代表賴海哲、財長梅努欽 11 月下旬到北京重開談判，但最新消息顯示，美國代表已取消 11 月下旬的中國行，因美方尚無法得到中方明確保證中國將履行其在智財權保護、強制技術移轉、農產品採購方面的承諾。

正當川普政府軟硬兼施試圖把中國帶上簽署貿易協議的談判桌之際，美國參議院 11 月 20 日快速通過《香港人權與民主法案》，隨後眾議院立即於隔日以壓倒性票數通過該法案，眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 火速將法案送進川普桌上等待御筆一揮成案，川普在十天內是否將如期簽字，成全球注目焦點。中國官方發言如預期火冒三丈對美開砲，白宮立場陷入進退維谷，無疑已對美、中首輪簽署貿易協議的樂觀預期投下變數。

美國商務部不得不在 11 月 18 日宣布華為禁令再度展延。顯示白宮仍期待雙方首輪協議的簽署可以順利完成，以圖拉抬川普的民調滿意度。美國商務部已經第三度展延美企對華為禁令的臨時許可，讓美國企業在未來 90 天內仍能提供華為供應鏈的零組件。美、中近期是否可以完成首輪貿易協議簽署，仍主導國際股市多空的難測變數。

近期公布的美國總體經濟數據優劣參半，顯示美國總體經濟面臨盛極而衰轉折點的風險尚未解除。首先，佔美國整體房屋銷售量 84% 的美國成屋銷售，10 月成屋銷售數據年率戶數 546 萬戶，年增率 4.6%，連續 4 個月上升且正成長，顯示 2019 年下半年因長年期房貸利率下降，加上就業市場依舊維持接近充份就業狀態，美國房市從高檔停滯再度回溫，房市景氣回溫可望支撐房地產周邊產業景氣不墜，對美國總體經濟產生正面效應。

圖、美國成屋銷售年率戶數走勢圖：成屋銷售量回溫

圖、美國成屋與新屋銷售年率戶數年增率走勢圖：房市成交量年增率恢復正成長

圖、美國 30 年期房貸利率走勢圖

房市景氣雖維持高檔不墜，但實體經濟景氣，尤其是製造業，卻出現明顯走弱危機。美國 10 月工業生產年減 1.1%、創 2016 年 10 月以來最大跌幅；整體產能利用率自 9 月的 77.5% 降至 76.7%、創 2017 年 9 月以來最低。據聯準會數據顯示，1972 至 2018 年美國整體產能利用率平均值為 79.8%、2018 年 10 月為 79.3%，均明顯高於 2019 年 10 月的 76.7%。美國製造業產能利用率自 9 月的 75.2% 降至 74.7%、為 2017 年 9 月以來最低，1972 至 2018 年期間美國製造業產能利用率均值為 78.3%、2018 年 10 月為 76.8%，亦明顯高於 10 月的 74.7%。

美國整體產能利用率自 2018 年 11 月以來形成另一次的持續下降，顯示實質經濟生產活動已趨緩達一年，實體總體經濟景氣的收縮並醞釀衰退週期的危機正加重之中。

圖、美國整體產能利用率走勢

美國 10 月 ISM 製造業採購經理人指數自 9 月的 47.8 反彈至 48.3，9 月創 2009 年 6 月以來最低點，10 月呈現小幅反彈。ISM 指數 8 月結束連續第 35 個月高於 50 (榮枯分界點) 的景氣擴張狀態，8 月、9 月、10 月連續 3 個月低於景氣擴張臨界點 50，顯示製造業 PMI 自 2018 年第三季以來呈現下降趨勢更加明顯，製造業景氣由擴張轉為收縮的型態已成型，全球四大經濟板塊的製造業景氣全面進入收縮狀態。

美國 10 月非製造業採購經理人指數 (ISM) 自 9 月的 52.6 反彈至 54.7，是否如 8 月僅是短期反彈，仍待後續觀察，然自 2018 年 8 月以來的下降軌道趨勢仍未改變。金融海嘯之後，非製造業採購經理人指數 (ISM) 自 2010 年 1 月回升至代表服務業景氣擴張臨界點的 50 以上，至 2019 年 10 月為止，已連續第 117 個月高於 50。服務業整體產值逾整體 GDP 近九成，在 ISM 服務業指數尚跌落 50 以下之前，顯示美國總體經濟景氣現況仍在擴張軌道之中，然非製造業採購經理人指數 (ISM) 仍維持下降軌道，顯示美國總體經濟轉弱危機持續之中。

圖、ISM 製造業採購經理人指數走勢圖

圖、ISM 非製造業採購經理人指數走勢圖

美國聯準會 8 月啟動降息循環首度降息，幅度為一碼而非股市多頭投資者期待的二碼，9 月維持降息一碼的謹慎步調，10 月持續降息一碼，顯示 Fed 因製造業景氣持續走緩並轉為收縮狀態，在物價表現平穩之下，採取緩步降息，並配合金融體系資金短缺情勢對市場挹注大量流動性資金，11 月上旬已扭轉維持兩個月的債券殖利率曲線陷入逆斜率的倒掛型態，緩和市場對經濟將走向衰退的危機，並因流動性資金大量流入股市，將美股指數再推向新高峰，道瓊指數年線至 2019 年底前可望維持穩健的多頭趨勢，此將有利於台股持續向上攻堅。

圖、美國債市殖利率曲線

外資至 11 月 26 日止，連續 13 周買超台股，快速推高指數並擴大年線正乖離率，11 月上旬年線乖離率最高達 10.44%，創 2014 年 7 月後新高，累積的短線獲利了結賣壓將加重。外資至 26 日連續 4 個交易日由買超轉為賣超台積電持股，追高台股指數及重型權值股的風險明顯增高，投資者應保持戒心。

下表為至 2019 年第三季，單季股東權益報酬率連續三季上升的 2019 年累計營收及本業獲利年增率同步成長公司，供讀者追蹤參考。