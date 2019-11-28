〈降息投資術〉美暫停升息 債券基金Game Over？

自從美國聯準會 FED 十月份會議聲明出爐後，市場預期美國應該會暫停降息了，於是美國十年期公債殖利率由低點反彈，而今年因為降息題材而形成的債券市場榮景，是否就 Game over 了呢？最近不少人在問姐夫這題，要知道答案，請大家先想幾件事

1. 中美貿易大戰結束了嗎？

大家應該曉得兩年多來金融市場動盪的源頭就是中美貿易大戰的不確定性，因為這個不確定，對全球的經濟造成影響，於是原本去年還在升息的美國，今年改弦易轍，美國經濟沒有很糟，卻降了三次利率，聯準會主席鮑爾說，這是預防性降息，不少新興市場降得比美國還快，次數還比美國多，在一片降息聲中，從美國公債到高收益債，無一不漲。

以上是來自於基本面的利多，就心理層面而言，也就是因為中美貿易戰造成的不確定因素，讓不少資金都想找「遮雨棚」，美元及美國公債自然也就成了首選，於是順理成章地推升了今年美國公債的行情。

如今，美國暫不降息，基本面的支撐也暫時消失，美國公價價格下跌，理所當然，但中美貿易戰結束了嗎？當然沒有，最近說要簽協議，氣氛時好時壞，又多了一個香港的變數，沒到最後一刻雙方坐下動筆簽下名都不算數，就算簽了，戲就落幕嗎？姐夫可沒這麼樂觀！所以，只要貿易戰不結束，就會有資金死守美元資產，當然也包括美國公債。

2. 新興市場降息腳步也停了嗎？

美國可能真的暫時不降息了，但不代表新興市場也會跟著美國腳步，美國經濟走緩但仍在成長，不少新興國家經濟可能面臨衰退，或是已衰退，原本去年就要降息了，偏偏美國去年還在升息，誰敢呀？一降息，錢跑更快，今年好不容易逮到機會，自然要好好利用降息手段來提振經濟。

同時，新興市場債券的收益比起一些成熟國家的低利或是負利，還是誘人，只不過經濟風險未減，買新興國家公司債大家怕違約，所以，就收益與風險同步考量，部份資金還是會選擇新興市場，買一些主權債，或是國營事業公司發行的債券，當然，前提是債信評等也不能太差。

3. 英國脫歐歹戲拖棚到何時？

說到負利率，說的就是歐洲國家，如德國，或是亞洲的日本，仍有約 15 兆美元的錢擺在這些國家的公債，這些資金純粹就是「買保險」的概念，不怕一萬，只怕萬一，法人機構資金家大業大，可以等，一般投資人買負利率債券相關相標的實在是沒有必要。

4. 收益好不好？

但總不能全部的錢都押在負利率債券上吧，既然有一部份資金賺不到錢，就要尋找收益稍高者「平衡」一下！所以，像前面提的新興市場債券或者是評等較差的高收益債券，就還是具有吸金的吸引力。只要不造約都 ok。

基於以上情境分析，姐夫的答案是，債券市場的 Party 還未結束，只是終場休息時間，如果你想把債券基金列在你的投資組合中，姐夫的建議如下：

1. 基本配備：投資等級債，這是安全氣囊，收益也許不怎麼高，但至少能讓你安心，市場有個風吹草動，握著它，比較不會嚇到吃手手。

以上建議，可以從鉅亨基金搜尋中查找，透過基金搜尋，在關鍵字中建立「投資等級債」，其他設定條件不限，另外選擇基金績效一年，就可篩選出根據績效排行的基金。(基金老司機小編提供)

2. 注重收益：新興市場債 (主權債為主)，這是收益的加速器，因為大部份的新興市場未來都還有降息空間，對債市還舊有利，只是如果你擔心違約的問題，就以亞洲市場為主，如果你想冒險求高報酬，你應該很愛拉丁美洲，利率高，但萬一匯率一貶，吃掉報酬還倒賠。

注重收益的組合，可從鉅亨基金搜尋中，基金組別篩選「新興市場債」，其他設定條件不限，另外選擇基金績效一年，可搜尋出根據績效排行的基金。(基金老司機小編提供)

3. 避開負利率國家公債：至於負利率的國家債券，就像前述，一般投資人沒必要擺在這種標的上。

4. 高收益債淺嚐即止：高收益債收益雖高，但在全球經濟還是有不少變數的情況下，違約問題仍是令人擔心。

高收益債的基金，從基金搜尋中，基金組別選擇「高收益債」、其他設定條件不限，另外選擇基金績效一年，可篩選出依照績效排行的基金。(基金老司機小編提供)

基金老司機投資戰況追蹤 (基金老司機小編提供)

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老司機「money168」，他以 20-100 萬規模做基金投資，投組配置擁有上述的新興市場債券、美元公司債券、美元高收益債和亞洲高收益債券等，加上其他組別的搭配，整體年績效有 + 14.49%。點進看詳細介紹 >>> http://bit.ly/35sXhFx

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